Berlusconi, Marta Fascina si veste come Kate Middleton e scoppia la bufera sui suoi look

Fonte: Ansa Marta Fascina

Chioma riccia e t-shirt aderenti sono spariti. Marta Fascina si è trasformata in una perfetta Lady bon ton che prende ispirazione da Kate Middleton indossando il suo stesso abito a pois di Alessandra Rich. Ma la metamorfosi stilistica divide e la compagna di Silvio Berlusconi è diventata il bersaglio preferito sui social con commenti che vanno dal plauso alla critica totale. Ma analizziamo più da vicino i nuovi outfit della deputata di Forza Italia.

Marta Fascina, dall’abito da sposa al tailleur bon ton

La vera trasformazione di stile di Marta Fascina avviene a partire dallo pseudo-matrimonio con Silvio Berlusconi celebrato nel marzo 2022. La sposa indossa un abito bianco romantico, tutto pizzo e trini, da vera e propria principessa, con colletto alto e strascico di 4 metri che vagamente ricorda quello di Grace Kelly. L’abito haute couture è dello stilista Antonio Riva. I capelli biondissimi sono raccolti in uno chignon alto e tirato, senza una ciocca fuori posto.

Fonte: Ansa

Poi a maggio 2022 la ritroviamo a Napoli, immortalata mano nella mano con Silvio Berlusconi, mentre indossa un tailleur pantaloni color carta da zucchero a piccoli quadretti vichy, con t-shirt blu. Più sobrio di così non si può. Invece a Pisa per festeggiare la promozione in serie A del Monza, la Fascina si presenta con una camicia in seta blu col fiocco al collo, un grande classico delle lady, amatissima ad esempio da Diana e oggi da Letizia di Spagna.

Marta Fascina a pois con l’abito di Kate Middleton

Ma è il giorno delle elezioni, lo scorso 25 settembre, che Marta mette in atto la metamorfosi completa indossando l’abito blu a pois bianchi con collo e polsini bianchi, firmato Alessandra Rich, che Kate Middleton ha indossato più volte. La Principessa del Galles ha riportato i puntini di tendenza, trasformandoli nell’emblema dell’eleganza bon ton.

Fonte: Ansa e Getty Images

Marta Fascina e il cerchietto con perle

Da quel vestito in poi, Lady Berlusconi ha fin troppo esagerato con la sobrietà. A ottobre 2022 arriva in Parlamento con un tailleur blu navy, giacca a doppio petto e bottoni d’oro, camicia con ruche al collo e sui polsi e cerchietto largo con perle e strass per tenere fermi i lunghi capelli biondi con boccoli, proprio come quelli di Kate.

Marta Fascina, lo chemisier nero criticato

Ma a suscitare la maggiore ilarità sui social è il lungo abito nero a chemisier con cintura in vita e colletto e polsi bianchi in pizzo con il quale la Fascina, classe 1990, si è presentata alla Camera dei Deputati. E il mitico cerchietto con perle.

Fonte: Ansa

Su Twitter c’è chi la vede come un membro della Famiglia Addams e chi s’ispira al suo look per realizzare il costume di Halloween. E ancora: “In linea con i tempi, Marta Fascina lancia la collezione autunno-inverno 1022 +++”. Ma c’è anche chi ne resta affascinato: “Marta Fascina è più bella di Elodie”.