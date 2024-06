Fonte: IPA Marta Fascina

“Gossip di basso profilo”. Così Marta Fascina ha liquidato le indiscrezioni che la vorrebbero fuori da Villa San Martino ad Arcore entro settembre. A quasi un anno dalla morte di Silvio Berlusconi, la Fascina non ha mai lasciato la casa, quel nido d’amore che ha condiviso negli ultimi anni con il Cavaliere. Di lui ha parlato anche di recente, ammettendo che la scomparsa “le ha strappato il cuore”.

Marta Fascina via da Arcore entro settembre: la smentita

Secondo Dagospia, l’addio di Marta Fascina a Villa Martino ad Arcore sarebbe vicino. Sarebbe Pier Silvio Berlusconi a premere per il trasloco, mentre Marina Berlusconi, che con la Fascina condivide un legame più affettuoso, non sarebbe perentoria come il fratello. La replica – piuttosto secca – della Fascina non si è fatta attendere. L’ennesima, a dire il vero, dopo il “gossip” che la voleva al fianco di un nuovo amore. Notizia che lei stessa ha definito come “totalmente infondata”.

A Domani, ha detto: “Per l’ennesima volta sono costretta a smentire notizie false che provengono da fonti inesistenti e inattendibili riguardo a un mio presunto allontanamento da villa San Martino. Vorrei che questo gossip di basso profilo cessasse. Plurime smentite già affidate alla stampa”. Nonostante le dichiarazioni e le ripetute smentite, non si è mai placato il chiacchiericcio intorno alla vicenda, tanto che alcuni famigliari sarebbero addirittura “infastiditi” dal non aver ricevuto una data del trasloco.

Il 12 giugno ricorre, tra l’altro, il primo anniversario della morte di Silvio Berlusconi. Una data difficile per i figli, che non hanno mai fatto, in realtà, la guerra a Marta Fascina, dimostrandosi una famiglia compatta nelle avversità. Il destino della Villa San Martino, almeno per ora, è indefinito: in un futuro, potrebbe diventare la “sede di una fondazione intitolata alla memoria dell’ex premier”.

Marta Fascina ricorda Silvio Berlusconi: “Un uomo straordinario”

In un’intervista al Giornale, la Fascina ha parlato di Berlusconi, a distanza di quasi un anno dalla morte, spiegando di non avere vissuto bene la fase del lutto. “Mi hanno portato via la felicità. Mi hanno strappato il cuore. Non è stato un anno vissuto, è stata mera sopravvivenza”. In effetti, per mesi è stata assente in Parlamento, tanto da richiedere l’intervento del fratello di Silvio, Paolo, che l’ha incoraggiata a tornare a lavorare. Chiusa nel suo dolore, ha spesso pubblicato delle dediche su Instagram, ricordandolo come un “uomo dalle innumerevoli doti, l’onestà unita ad una profonda umanità. Un uomo dallo spiccato senso di comprensione e di rispetto per chiunque avesse al suo cospetto”.

La sua storia d’amore con Silvio Berlusconi non è stata priva di critiche, tanto che lei stessa ha parlato dei pregiudizi, anche piuttosto dolorosi: per certi versi, nonostante tutto, ancora oggi è accompagnata dagli stessi. Ed è stato lui, stando alle sue parole, ad avergli insegnato flessibilità e rispetto persino nei confronti delle “cattiverie gratuite”. Ricordata come l’ultima compagna, la “moglie simbolica”, in memoria di quel giorno di festa, la Fascina rimane ad Arcore, almeno per il momento. E la sua speranza è che il chiacchiericcio, prima o poi, finisca.