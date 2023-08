Marta Fascina rompe il silenzio: la sofferta dedica a Silvio Berlusconi

Marta Fascina rompe il silenzio a poco meno di due mesi dall’addio a Silvio Berlusconi, ai funerali celebrati il 15 giugno, nel Duomo di Milano. Poche parole, affidate a uno stato temporaneo su Whatsapp ripreso e reso pubblico dalla tiktoker Francescafranci57. La Fascina ha così disatteso le previsioni di chi pronosticava un ritorno tutto politico della parlamentare, pubblicando un pensiero dal sapore privato e intimo. Quel che è certo, e che traspare con chiarezza dal testo affidato ai social, è che questa, per la donna, è un’estate amara, la prima senza il compagno che aveva “sposato” con un rito simbolico, appena l’anno scorso. Fascina e Berlusconi sono stati insieme per circa tre anni: dal 2020 fino alla scomparsa avvenuta dopo una serie di ricoveri per leucemia e polmonite.

La dedica di Marta Fascina a Silvio Berlusconi

Niente politica, dunque, nelle parole dell’ultima compagna di Silvio Berlusconi, ma tanta sofferenza e la cocente ammissione del dolore, ancora vivo, per la perdita del compagno. Silvio Berlusconi è mancato lo scorso 12 giugno e sembra che per Marta Fascina la pace sia ancora lontana. La donna ha infatti dedicato un breva, ma profondo stato di Whatsapp allo storico leader di Forza Italia. Un messaggio temporaneo, perché scaduto come sempre dopo 24 ora, ma che è stato messo in rete dalla tiktoker Francescafranci57.

“Per raggiungerti ci vorrebbero le ali perché tu, amore mio, sei molto in alto, in un cielo azzurro dove c’è pace e amore, fiori che crescono ovunque…. Allungo la mano, vorrei toccare la tua ma non riescono a congiungersi. Mi manchi amore mio, Diooooo se mi manchi!“. Parole scritte sopra uno sfondo viola dal sapore malinconico e accompagnate da cuori spezzati e smiles piangenti e tristi.

In molti hanno subito provato ad interpretare il messaggio oltre al testo scritto. Particolarmente curioso il riferimento ai “fiori che crescono ovunque”, poiché potrebbe essere un rimando ai prati pieni di tulipani che tanto piacevano al politico.

Il futuro di Marta Fascina

99,2% di assenze e 17 partecipazioni ai voti in totale. "Marta tornerà quando si sentirà di farlo", ha fatto sapere il leader di Forza Italia Antonio Tajani. Parole di comprensione, verso una donna che si trova ad affrontare un momento difficile dopo la perdita dell'uomo più caro. Il Tempo riporta che dall'inizio della legislatura Fascina ha il 99,2% di assenze e 17 partecipazioni ai voti in totale. Il periodo è complicato, anche perché, dopo la scoperta del contenuto del dibattuto testamento di Berlusconi non mancano le voci di chi ipotizza che la famiglia possa decidere di impugnare il testo proprio contro di lei, alla quale il Cav ha destinato 100 milioni di euro.

Non manca infatti chi, nel partito, la chiama "Miss 100 milioni", riferendosi al lascito di Berlusconi nei suoi confronti. Dunque, sebbene tutti pronosticassero, dopo la lunga assenza, un ritorno in chiave politica della parlamentare, Fascina non ha ancora preso un ruolo da protagonista. Ovviamente questo messaggio ha dato di nuovo forza alle voci, negli ultimi mesi sempre più insistenti, sul futuro della donna. Marta Fascina dopo la morte di Silvio Berlusconi avrà un incarico? Avrà un ruolo politico nel partito di Forza Italia? Sono questioni sulle quali è ancora impenetrabile il velo del mistero, ma che, probabilmente, troveranno risposta solo dopo la fine dell'estate, alla piena ripresa dell'attività parlamentare.