Addio a Berlusconi, il dolore dei figli e degli amici vip

Addio a Silvio Berlusconi. Alla fine è successo ciò che purtroppo si temeva da tempo, viste le condizioni di salute in peggioramento. L’ex premier, leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset aveva 86 anni e si trovava a Milano, all’ospedale San Raffaele, circondato dalla famiglia, accorsa per provare a porgergli un ultimo saluto. In mattinata sono infatti arrivati i parenti più stretti: per primi il fratello Paolo e la figlia Marina. Entrambi sono entrati nella struttura dall’ingresso di via Olgettina 60 a bordo delle proprie auto. Poco dopo sono giunti gli altri figli: Eleonora, Barbara e Pier Silvio Berlusconi, tutti a bordo di auto con vetri oscurati. La scomparsa del politico e imprenditore colpisce nel profondo il mondo dello spettacolo e non solo di Mediaset: il suo lavoro ha impresso un’impronta indelebile in tutto il mondo della televisione. A testimoniarlo anche la commozione e le lacrime in diretta di Federica Panicucci a Mattino Cinque dopo l’annuncio dell’accaduto. Sono fioccati sui social i saluti e i ricordi da parte degli amici Vip.

Addio a Silvio Berlusconi: la famiglia al capezzale

Che lo si apprezzi o meno una cosa è certa: Silvio Berlusconi è stato un uomo dalle mille idee e prospettive, che ha saputo reinventarsi moltissime volte, tanto nel pubblico quanto nel privato. Politico quattro volte Premier, e imprenditore dal successo indiscutibile, ma anche marito, padre di 5 figli e nonno di 16 nipoti: il vissuto familiare di Berlusconi, proprio come quello pubblico, è stato costellato di colpi di scena che hanno dato vita a una numerosissima famiglia che appare sempre molto unita, soprattutto nelle difficoltà.

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è morto questa mattina all’ospedale San Raffaele, dopo un ricovero, l’ultimo, durato quattro giorni. Sembra che la situazione sia peggiorata proprio nelle ultime ore. Ad allarmare, durante la giornata di ieri, era stata la mancata diffusione del solito bollettino medico sulle sue condizioni di salute. Da quanto risulta si trovava in un reparto di degenza ordinaria, nel padiglione Q, per accertamenti legati alla sua malattia, una leucemia mielomonocitica cronica.

L’addio degli amici vip

Al diffondersi della notizia della scomparsa del Cavaliere, la rete è stata inondata da messaggi di cordoglio e di addio da parte di tutto il mondo. In particolare sono stati i colleghi dello spettacolo e gli amici di una vita a stringersi attorno alla famiglia di Silvio Berlusconi con teneri messaggi in ricordo di un uomo che indelebilmente segnato la vita di tutti e tutte. Su Canale 5, una delle reti Mediaset della famiglia Berlusconi, la notizia è stata data in diretta dai conduttori di Mattino Cinque, Federica Panicucci e Francesco Vecchi, che si sono commossi, piangendo all’annuncio: “La cosa peggiore che potessimo fare oggi noi di Mediaset: è morto Silvio Berlusconi. Ti prego Francesco continua tu perché non ce la faccio” così Panicucci chiede al suo collega, Francesco Vecchi, di parlare per lei perché il dolore per la notizia è troppo. “Lo abbiamo scoperto adesso anche noi”, aggiunge la conduttrice che poi chiama il collegamento con il Tg5 per lo speciale su Berlusconi.

Atteso e molto sentito il messaggio dell’amico Flavio Briatore, che si Instagram gli dedica il titolo di “protagonista della Storia d’Italia per oltre 40 anni”: “Oggi abbiamo perso una vera “leggenda”, un uomo semplicemente eccezionale, che è stato protagonista della Storia d’Italia per oltre 40 anni. Silvio Berlusconi era un Imprenditore geniale e un grande statista e lascia un vuoto incolmabile. Per me, che ho avuto il privilegio e l’onore di averlo come amico, questo è un giorno tristissimo. I miei pensieri vanno a tutta la sua famiglia in questo doloroso momento💔💔💔💔💔💔💔”.

Una delle prime a salutarlo e ricordarlo è stata proprio Simona Ventura con un post su Instagram scrivendo: “La fine di un’epoca. Grazie Presidente per le opportunità, la speranza e fiducia che mi hai sempre donato . Un grande abbraccio ai tuoi ragazzi 🌹🌹🌹”

Alba Parietti ha condiviso un lungo messaggio: “Con te Silvio se ne va una parte importantissima di storia d’Italia. Tu per tutti rappresentavi qualcosa di significativo e importante nel bene o nel male che fosse. Posso dirti che mi addolora moltissimo l’idea che tu non ci sia più . Mi sembra impossibile. Sei stato per me un uomo buono, generoso gentile e ti sei preoccupato per me senza secondi fini che non fossero affetto, rispetto , stima reciproca di tanti tanti tantissimi anni di lavoro insieme. Mille ricordi , mille aneddoti tanto tantissimo affetto che era costruito sulla conoscenza e sul rispetto spesso delle nostre posizioni diverse . Ho ricordi indelebili delle chiacchierate amichevoli delle risate della tenerezza del tuo animo . Che momento triste . Ti ho voluto bene e ti vorrò bene per sempre. Ciao Silvio fai buon viaggio ❤️”

Anche Laura Chiatti ha pubblicato un dolcissimo messaggio: “Per molti Silvio Berlusconi … Per me solo Silvio. L’uomo che sei stato non morirà mai. Buon viaggio presidente ❤️”

Roby Facchinetti ha ricordato il ruolo dell’imprenditore nel mondo del calcio come Presidente del Milan: “È morto pochi minuti fa Silvio Berlusconi. Iniziò la sua grande scalata come impresario edile, creando la “Fininvest”, cambiando così il mondo della televisione; con la presidenza del Milan scrisse la storia del club e del calcio Italiano e infine ha fondato “Forza Italia”, che con la sua guida diventò il primo partito d’Italia. Berlusconi, al di là delle personali preferenze politiche, rappresenta sicuramente uno dei più grandi personaggi italiani dell’imprenditoria e della politica. Buon viaggio! Roby”