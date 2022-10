Meghan Markle fa la modella: look da10mila euro per le nuove foto in copertina

Fonte: Getty Images Meghan Markle

Meghan Markle corona il suo sogno e si trasforma in top model per una delle sue riviste preferite. Sceglie look griffatissimi per il servizio fotografico che costano quasi 10mila euro. Ma per la Duchessa del Sussex non si bada a spese soprattutto quando decide di confessarsi su suo marito Harry e la morte della Regina Elisabetta.

Meghan Markle in copertina

Dunque, Meghan Markle è riuscita a conquistarsi la copertina di Variety, includendo un ampio servizio fotografico dove si è divertita a giocare da modella, un’intervista succosa con dettagli della sua vita privata e di Palazzo e anche un video dove non finisce di raccontarsi. Ma tra la rivelazione che Harry va pazzo per i fast food e la confessione di quanto sia stata dura per lei e consorte affrontare la morte della Regina Elisabetta e le conseguenze, è il glamour che va di scena.

D’altro canto, è nota la passione di Meghan per la moda e più griffata e costosa è, più le piace. Se a questa aggiungiamo la possibilità di essere al centro dell’attenzione su un set dove è lei la protagonista assoluta, allora i giochi sono fatti. Niente più la trattiene.

Meghan Markle, look da 10mila euro

Meg ha dunque scelto di apparire sulla rivista patinata con un abito di Carolina Herrera (adorata anche da Letizia di Spagna) da 2.990 dollari, un vestito da cocktail di Jason Wu da oltre 5.000 dollari e un abito firmato Galvan che costa 1.560 dollari, per un totale di 9.550 dollari circa che fanno 9.762 euro. Una cifra niente male per tre scatti.

Le foto sono state realizzate nel giardino della villa dei Sussex a Montecito, dove per altro la coppia ha girato diverse interviste e interventi video, anche se pare sia intenzionata a trasferirsi in una magione ancora più grande e prestigiosa.

Il set dello shooting è stato allestito sull’erba, dietro a una siepe. Meghan posa col meraviglioso abito da sera di Carolina Herrera. Si tratta di un modello della collezione autunno/inverno 2022, realizzato in satin lucido blu, con scollo asimmetrico a risvolto chiaro e drappeggio laterale a cascata. Lady Markle posa con le mani sui fianchi, in piedi, con le gambe incrociate e lo sguardo rivolto a terra.

In un’altra foto è ritratta con l’abito tie-dye bianco e rosa di Jason Wu, sbracciato e con un ambia gonna. Meghan ha i capelli sciolti, è sdraiata a pancia in giù, a piedi scalzi e guarda l’obiettivo con espressione stupita.

Infine, per il terzo scatto posa in piedi con l’abito in seta verde di Galvan con scollo all’americana che lascia scoperte le spalle e le braccia. I capelli sciolti sono raccolti lateralmente e Meg sorride alla macchina fotografica. C’è anche una quarta immagine dove la moglie di Harry posa con una tuta di Max Mara.

Meghan Markle fa la modella

La copertina, realizzata da Ramona Rosales, invece si concentra sul viso di Lady Markle. Il primo piano è quasi etereo: i capelli sono raccolti e al collo ha una collana in oro a cerchio rigido, quasi tribale. Nell’intervista che accompagna le foto, la Duchessa racconta un po’ di tutto, ma alla fine insiste sempre sul periodo vissuto in Gran Bretagna e di come il suo matrimonio con Harry nel 2018 non fu capito e poi ha parlato della morte della Regina.