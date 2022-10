Harry e Meghan Markle, Carlo spietato: quello che si aspetta da loro

Fonte: Getty Images Kate Middleton e Meghan Markle, look a lutto (quasi) identici

Carlo inflessibile e spietato nei confronti di Harry e Meghan Markle. Il Re non ha intenzione di piegarsi ai loro ricatti, specialmente a quelle del figlio che promette di far tremare la Corona, prima ancora che sia posata sulla testa di suo padre, con delle rivelazioni sulla vita a Palazzo che a sua detta sono scottanti.

Carlo III spietato con Harry e Meghan Markle

Ma Carlo non si comporterà con il distacco e la freddezza della Regina Elisabetta. Ha già precisato tra i suoi fedelissimi che non accetta un altro affronto da Harry e Meghan Markle. Per questo fonti vicine al Monarca assicurano che “sarà spietato con loro” se non rinunceranno alla pubblicazione del nuovo libro di memorie e alla serie di Netflix che pare sia una vera e propria bomba contro il Sovrano.

Come dicono gli esperti di questioni reali, Carlo è troppo preoccupato per la stabilità del suo regno e per come i sudditi lo giudicano per tollerare che suo figlia apra la bocca solo per dargli contro. La punizione che riserva ai Sussex se non la smetteranno con le loro rivelazioni al veleno sarà esemplare. Già li ha declassati, mettendoli in fondo alla pagina del sito della Monarchia britannica, già non concederà ai loro figli, Archie e Lilibet, il privilegio di fregiarsi come Loro Altezze Reali, ma ha ancora un’altra carta da giocare: escludere Harry e Meghan dalla sua incoronazione, che si terrà il prossimo 6 maggio, mostrando al mondo quanto poco contano per la Famiglia Reale, o meglio rivelando che ormai non ne fanno più parte.

Se ciò dovesse accadere, anche le quotazioni economiche di Harry e Meghan subirebbero un duro contraccolpo, perché un conto è avere ospiti in tv due membri della Famiglia Reale, un conto è avere due ex blasonati che ormai non contano più nulla e che nulla di nuovo possono aggiungere sul Palazzo.

Harry e Meghan Markle, cosa preoccupa Carlo

Intanto però la situazione sembra aver raggiunto un punto di stallo. Harry continua a promettere che pubblicherà nei prossimi mesi il suo libro di memorie che contiene un “racconto del tutto veritiero” sulla vita a Corte. Carlo è molto preoccupato per questo testo e come ha sottolineato l’autrice reale Katie Nicholl, il Re sarà “spietato” se i Sussex continueranno con “attacchi ingiusti”. E ha proseguito: “Non c’è dubbio che Carlo vorrebbe che Harry e Meghan fossero presenti alla sua incoronazione. E per essere onesti con lui, è stato magnanimo nei loro confronti, ha offerto loro molti ramoscelli d’ulivo e li ha messi al centro delle commemorazioni funebri”.

Harry e Meghan Markle, cosa vuole Carlo da loro

Proprio per questo ora Carlo vuole qualcosa in cambio. Ha infatti sottolineato l’esperta: “Si aspetta rispetto in cambio, e sorgerà un problema se, da ora ad allora, Harry lo ripagherà attaccando lui, Camilla o la Monarchia. Non sopporterà attacchi imprecisi e ingiusti“. “La Regina è stata spietata quando si è trattato di proteggere l’istituzione, e lo sarà anche Carlo, e probabilmente lo stiamo vedendo anche ora nel fatto che non dia i titoli di Principe e Principessa ai nipoti”.

Secondo la Nicholl il Sovrano non sarebbe contrario a riconoscere questi ruoli ai nipoti, ma vuole un gesto concreto da parte di Harry e Meghan. “Si aspetta di vedere in cambio il rispetto dei Sussex. La palla è nel campo dei Sussex. I Reali, proprio come il resto di noi, stanno aspettando di vedere cosa faranno”.