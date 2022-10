Harry fuori di sé. “Si è spinto oltre il punto di non ritorno”

Fonte: Getty Images Meghan Markle spiazza tutti: abito-cappa e cappello Dior

Harry è fuori controllo dopo l’ennesimo fallimento. Questa volta si tratta del suo libro di memorie che sarebbe dovuto uscire quest’inverno con la promessa di creare una nuova bufera su Carlo e la Famiglia Reale. Ma secondo gli esperti, il volume “non vedrà la luce”. Ormai il Principe si è spinto troppo in là e non riuscirà a ottenere quello che vuole.

Harry, il libro di memorie non vedrà la luce

Il libro di memoria che Harry aveva in serbo di pubblicare nei prossimi mesi pare si sia arenato. Il contenuto sarebbe troppo compromettente perché prende di mira suo padre Carlo. Ma ora che è diventato Re, la situazione si è fatta troppo delicata. Secondo fonti vicine a Harry e Meghan Markle, la coppia è in una situazione di stallo, è indubbio se procedere con la pubblicazione. Infatti, è consapevole che se il libro uscirà, per lei non ci saranno più possibilità a Palazzo. Soprattutto per Harry che verrebbe così a perdere totalmente ogni legame con la sua vita passata e con la sua famiglia d’origine. Oltre naturalmente, alla possibilità di recuperare certi privilegi che spera ancora di ottenere, malgrado la Megxit.

Stando all’esperta di questioni reali e autrice di The Diana Chronicles e The Palace Papers, Tina Brown, la controversa biografia di Harry “non vedrà mai la luce”. E ha aggiunto che il Principe e Meghan: “Sono in questa situazione di stallo, dove hanno preso tanti soldi per un libro in cui Harry dovrebbe spifferare tutto sulla sua orribile vita da Reale, ma ora è effettivamente torturato perché capisce che se lo pubblicherà non potrà più tornare indietro”.

La giornalista, che è stata una delle ultime persone a vedere viva la Principessa del Galles nell’estate nel 1997, ha detto che Diana avrebbe consigliato a suo figlio di trovare un modo per tornare in famiglia. E l’uscita del libro-scandalo potrebbe compromettere definitivamente qualsiasi possibilità di riconciliazione.

Harry e Meghan Markle, il contratto da 40 milioni di sterline

D’altro canto, se Harry non pubblica sarà insolvente, infatti ha firmato un contratto di 40 milioni di sterline per un totale di tre volumi. Intanto, pare che il Principe abbia chiesto significative modifiche al testo, dato che la situazione a Corte è cambiata con la morte della Regina Elisabetta, l’unica a non essere mai stata presa di mira dai Sussex, e suo padre che è diventato Re. Harry si rende conto che attaccarlo ora, significherebbe prendere di mira la Monarchia britannica. Una cosa troppo grande per lui e che nemmeno ha intenzione di fare.

Jeffrey Archer, autore di best seller, ha affermato che il principe sta attualmente scrivendo un nuovo capitolo che riguarda la morte di sua nonna e gli eventi che hanno portato al suo funerale. Anche lo stesso editore, la Penguin Random House, ha già chiesto una riscrittura perché la prima bozza è stata giudicata “troppo pericolosa”.

Intanto, nessuna data è stata ufficialmente annunciata per l’uscita del libro di Harry, ma fonti americane hanno suggerito che gli editori lo vorranno nei negozi in tempo per il Ringraziamento il 24 novembre, pronto per il redditizio mercato di Natale.

In una dichiarazione che annunciava l’accordo editoriale globale, Penguin Random House lo ha descritto come “un libro di memorie intimo e sincero”, promettendo che “il Principe Harry offrirà un ritratto personale onesto e accattivante” della sua vita a Palazzo.

Harry è oltre il punto di non ritorno

Ma adesso tutte queste certezze si stanno sgretolando. Gli stessi Sussex non sono poi così sicuri di voler pubblicare un testo che alla fine potrebbe rovinarli per sempre. Anche se, d’altro canto, se il libro non uscirà, si troveranno con un debito di milioni di sterline con la casa editrice. “Harry si è spinto oltre il punto di non ritorno“. L’unica soluzione possibile, stando alla Brown è che il Principe “decida di rinunciare alla biografia e Carlo intervenga per pagare l’anticipo” ricevuto dai Sussex.