Incoronazione Carlo III: la corona insanguinata e il prezzo da pagare per Harry

Fonte: Getty Images Re Carlo

Carlo sarà incoronato Re il 6 maggio 2023 ma sono tanti i punti oscuri su questa cerimonia che stanno facendo tremare Buckingham Palace, dalle polemiche per la corona insanguinata all’incognita Harry e Meghan Markle il cui prezzo da pagare sarà altissimo.

Carlo III, dove e quando sarà l’incoronazione

Il Palazzo ha reso noto che Carlo III sarà incoronato il 6 maggio 2023, circa 8 mesi dopo la sua proclamazione a Re avvenuta l’8 settembre alla morte della Regina Elisabetta. Come da tradizione avverrà presso l’Abbazia di Westminster e la cerimonia sarà presieduta dall’arcivescovo di Canterbury. Come già annunciato, il rito si svolgerà in forma abbreviata rispetto a quello di sua madre. Carlo riceverà la Corona in appena un’ora, contro le quattro che i sudditi dovettero aspettare per vedere Elisabetta Regina.

Carlo ha tagliato anche la lista degli invitati, solo 2mila anziché 8mila. Ci si aspetta di vedere Re e Regine di tutto il mondo, come è accaduto ai funerali della Sovrana. Dovrebbero quindi essere presenti Letizia e Felipe di Spagna, Charlene e Alberto di Monaco, Maxima d’Olanda, Margherita di Svezia, sperando che non si ripetano i pasticci fatti dal Palazzo con gli inviti, come è accaduto a Mary di Danimarca, costretta a rinunciare all’ultimo a partecipare alle esequie per un errore burocratico.

Il nuovo Re, che nel frattempo ha licenziato la sarta privata di sua madre, rinuncia anche ai costumi antichi e impone un dress code ben più moderno, semplici abiti da giorno.

Camilla incoronata Regina consorte

Il 6 maggio anche Camilla sarà incoronata col titolo di Regina consorte. Il suo ruolo era già stato stabilito anni fa ed Elisabetta aveva dato il suo benestare pubblico. Anzi, la scorsa estate aveva ribadito la sua volontà che la moglie di suo figlio Carlo avesse questo titolo speciale di Regina, anche se solo consorte. Il protocollo ha stabilito che Camilla venga incoronata con la corona della Regina Madre che contiene il famoso diamante Koh-i-Noor. Ma sono sorti gravi problemi diplomatici che potrebbero travolgere il nuovo Re in polemiche infinite, mettendo già a rischio il suo Regno.

Carlo III, la corona insanguinata

La corona della Regina Madre ha un valore inestimabile, ma la sua storia è insanguinata e potrebbe richiamare alla mente “dolorosi ricordi”. Il gioiello è composto da 2.800 diamanti con la croce frontale che regge il famoso diamante Koh-i-Noor da 105 carati, uno dei più grandi tagliati al mondo. L’enorme pietra proveniva dall’India e fu donato alla Regina Vittoria dall’ultimo imperatore sikh dell’India, che all’epoca aveva 10 anni. Ma la donazione è controversa e ci sono tre Paesi, tra cui l’India, che richiedono la restituzione.

Il primo ministro indiano Narendra Modi ha suggerito che l’uso di questa corona durante l’incoronazione potrebbe far riemergere in alcuni indiani “i rancori per il passato coloniale britannico”. “L’incoronazione di Camilla e l’uso del gioiello della corona Koh-i-Noor riporta alla memoria dolorosi ricordi del passato coloniale. Recenti occasioni, come la morte della Regina Elisabetta II, l’incoronazione della nuova Regina Camilla e l’uso del Koh-i-Noor riportano alcuni indiani ai giorni dell’impero britannico in India”, ha dichiarato un portavoce del partito del primo ministro indiano al Telegraph.

Fonte: Getty Images

Intorno alla corona della Regina Madre sta crescendo un certo nervosismo a Corte. Buckingham Palace sta cercando una via alternativa per evitare l’incidente diplomatico. Si sta pensando di sostituire il diamante Koh-i-Noor con un’altra pietra, dato che è estraibile. Oppure di non utilizzare quella corona e di sceglierne una più semplice, come quella della Regina Vittoria.

Nei piani originali Camilla doveva essere incoronata Regina consorte con quella corona, ma – spiegano fonti vicine al Re – “i tempi sono cambiati e Sua Maestà il Re è estremamente sensibile a questi problemi, così come i suoi consiglieri. Ci sono gravi sensibilità politiche e notevole nervosismo intorno a loro, in particolare per quanto riguarda l’India”. Il Palazzo per il momento non ha fatto dichiarazioni ufficiali in merito e l’utilizzo del gioiello resta ancora un’incognita.

Carlo III, il prezzo da pagare per Harry e Meghan Markle

Altro punto interrogativo è la presenza alla cerimonia di Harry e Meghan Markle. Ci sono molti dettagli che potrebbero far presagire che non verranno. Innanzitutto, la data dell’incoronazione, il 6 maggio, giorno del compleanno del loro primogenito Archie. Questo non è un ostacolo insormontabile, ma sembra quasi un dispetto della Corte nei loro confronti.

Poi c’è la questione sicurezza. Anche questa facilmente risolvibile, dato che la cerimonia sarà blindatissima e i Sussex potrebbero godere dello stesso servizio di protezione degli altri ospiti.

Più spinoso il tema dell’alleggerimento dei costi. Carlo vuole una cerimonia snella, veloce con un numero contenuto di invitati. Harry e Meghan non sono membri attivi della Monarchia britannica, dunque per coerenza potrebbero essere esclusi dall’evento. D’altro canto, il Principe è pur sempre il figlio di Carlo e forse in un giorno tanto atteso lo vorrebbe accanto a sé, malgrado tutto quello che ha detto e fatto contro di lui.

L’ex addetto stampa della Regina tergiversa: “L’idea che qualcuno in questa fase capisca se Harry e Meghan parteciperanno, la prenderei con le pinze. Mancano ancora mesi, molta acqua deve scorrere sotto i ponti. Le opportunità potrebbero arrivare, vedremo”.

Incoronazione Carlo III, il ruolo di William

Mentre è certo il ruolo di William all’incoronazione di suo padre Carlo. Il Principe del Galles dovrà sovraintendere all’organizzazione della cerimonia. Will ha quindi ereditato l’incarico che suo nonno, il Principe Filippo, ebbe per la cerimonia della Regina Elisabetta nel 1953. Fu proprio il Duca di Edimburgo a insistere perché fosse trasmessa in televisione, trasformando la cerimonia nel primo grande evento mediatico del mondo. È probabile che suo nipote si faccia aiutare dalla moglie, Kate Middleton, che di organizzazione di eventi se ne intende, dato che i suoi genitori hanno fatto una fortuna con le feste.