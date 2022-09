Re Carlo, la scelta che rivoluziona la Monarchia. Colpisce Harry, Andrea e Beatrice

Fonte: Getty Images Corteo funebre ad alta tensione: le lacrime di Harry per la Regina

La morte della Regina Elisabetta sta rappresentando un momento difficile e “di passaggio” per la Monarchia inglese. Come da protocollo non c’è un posto vacante: al momento della scomparsa dell’amata madre, Carlo d’Inghilterra è diventato Re, e così Camilla è Regina Consorte. Proprio il Re ha sempre sostenuto l’idea di una Monarchia snella, per incontrare il favore del popolo. Così sta tramando un importante stravolgimento della Famiglia Reale che avrebbe un impatto negativo su Harry, Andrea e Beatrice.

La scelta di Re Carlo per snellire la Monarchia: esclusi Harry, Andrea e Beatrice

C’è un grande movimento a Palazzo. In questi profondi giorni di lutto che hanno colpito la Famiglia Reale inglese e le Famiglie Reali d’Europa, Re Carlo si sta trovando a prendere le prime difficili scelte. Ha concesso al fratello, il Principe Andrea, di indossare l’uniforme durante la veglia alla madre. E ha dato lo stesso consenso al figlio, il Principe Harry, nonostante ambedue abbiano dato scandalo e non facciano più parte dei Reali che lavorano a Corte.

Secondo quanto riferito dal Mirror, il Re sta per apportare delle modifiche sostanziali alla legge per evitare che i Reali non lavoratori possano diventare Consiglieri di Stato. Il suo piano è legittimo: non appena lo renderà ufficiale, i Principi Andrea e Harry, oltre che la Principessa Beatrice, non potranno sostituire il Monarca in caso di problemi in alcun modo, non avendone l’autorità.

L’ascesa di Re Carlo prevede in ogni caso che, come sua sposa, il ruolo di Consigliere di Stato spetta alla Regina Consorte, Camilla. Secondo la linea, anche la Principessa Beatrice può esserlo, così come lo sono già Harry e Andrea. “Il Re riconosce l’incongruenza di avere tre Reali non lavoratori e non idonei a sostituirlo“, ha scritto il Telegraph.

Chi sostituiva la Regina Elisabetta

Durante gli ultimi anni di Regno della Regina Elisabetta, il ruolo di Consigliere di Stato fu ricoperto dal Principe del Galles, dal Duca di Cambridge, dal Duca del Sussex e dal Duca di York. Quest’ultimo è subentrato dopo la morte del Duca di Edimburgo.

E proprio dopo la scomparsa del Principe Filippo, Elisabetta II è stata spesso sostituita dal figlio Carlo, oltre che dal nipote William, accompagnato da Kate Middleton, la nuova Principessa del Galles dopo Diana. Tra gli episodi che si ricordano nell’ultimo anno c’è sicuramente l’apertura del Parlamento, in cui il Principe Carlo e il Principe William sono stati presenti nelle vesti di sostituti della Regina Elisabetta.

Chi potrà sostituire Re Carlo

In ogni caso il Re è speranzoso di adottare le misure necessarie per modificare la legge il prima possibile, e di conseguenza non c’è alcun margine per un cambiamento netto. In breve, non avrebbe intenzione né di aspettare né di rivalutare il ruolo di Harry a corte. In base a quanto riferito dal Telegraph, i possibili candidati al ruolo di Consigliere di Stato sono Edoardo, il Conte di Wessex, e la Principessa Reale Anna. Indiscusso il ruolo chiave di William, e potrebbe persino esserci Kate Middleton, a dimostrazione di quanto sia essenziale la sua presenza a Corte.