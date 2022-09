Regina Elisabetta, William guida la veglia. E Re Carlo fa una concessione a Harry

Fonte: Getty Images Corteo funebre ad alta tensione: le lacrime di Harry per la Regina

Per la prima volta nella storia della Monarchia inglese, dopo la veglia dei figli della Regina Elisabetta II, anche i nipoti della Sovrana hanno potuto renderle omaggio restando in piedi accanto al suo feretro a Westminster Hall. Un momento commovente, segnato soprattutto dalla presenza di William e Harry di nuovo insieme: Re Carlo III ha deciso di fare un’importante concessione al suo secondogenito, un gesto che ha tutta l’aria di un riavvicinamento dopo due anni di rapporti gelidi.

William e Harry alla veglia della Regina Elisabetta II

I nipoti della Regina si sono riuniti a Westminster Hall, dove ora riposa il feretro di Sua Maestà, in attesa dei funerali che si terranno lunedì 19 settembre. È qui, nell’ala più antica del palazzo londinese dove ha sede il Parlamento, che la folla continua a sfilare davanti alla bara, rendendo omaggio ad Elisabetta: migliaia di persone hanno atteso per ore in coda lungo il Tamigi, per dare l’ultimo saluto ad un’amatissima Sovrana. Interrompendo per un attimo il flusso infinito di visitatori, William e Harry hanno preso parte ad un momento toccante.

Ancora una volta insieme, proprio come accaduto durante il corteo funebre della Regina Elisabetta II, che ci aveva riportati indietro nel tempo a quando, entrambi giovanissimi, avevano percorso la stessa strada dietro la bara della loro amata mamma, Lady Diana. Per la veglia, William e Harry hanno guidato gli altri nipoti di Sua Maestà: hanno partecipato anche Peter Phillips e Zara Tindalli (figli della Principessa Anna), Beatrice ed Eugenia di York (figlie del Principe Andrea) e Lady Louise Windsor e James di Severn (figli del Principe Edoardo). Dopo aver circondato il feretro della Sovrana, sono rimasti in piedi a capo chino per 10 minuti, vegliando la loro adorata nonna.

Re Carlo III, il gesto per Harry (e le critiche ricevute)

William e Harry hanno preso parte alla veglia della Regina Elisabetta II indossando le loro alte uniformi. Questo è un onore che al secondogenito non toccherebbe più, essendogli stati revocati i gradi militari – faticosamente conquistati con due campagne in Afghanistan – nel giorno in cui ha rinunciato ai suoi doveri da membro attivo della Famiglia Reale per volare oltreoceano con Meghan Markle e il piccolo Archie. Tuttavia, Re Carlo III ha deciso di compiere un gesto molto toccante: con una breve comunicazione giunta da Corte, il Duca di Sussex ha ottenuto l’autorizzazione per portare nuovamente la sua divisa.

In molti hanno considerato la decisione di Carlo un vero e proprio passo verso suo figlio, un’apertura a quel riavvicinamento che sembrava ormai impossibile. Ma il gesto del Re ha suscitato anche diverse perplessità. Non sono mancate le critiche, proprio come accaduto qualche ora prima durante la veglia dei figli della Regina Elisabetta II. In effetti, anche al Principe Andrea è stato permesso di indossare la sua uniforme militare, cosa che non succedeva da quando aveva dovuto ritirarsi dalla vita pubblica per essere rimasto coinvolto in un drammatico scandalo.

In entrambi i casi, Re Carlo III ha compiuto una scelta d’amore: sapeva bene quanto sua madre fosse legata ad Andrea – e quanto fosse rimasta addolorata dalle vicende giudiziarie che lo avevano travolto. E da nonna affettuosa, aveva con Harry un legame veramente speciale. È forse in sua memoria che ha concesso ad entrambi l’autorizzazione per vestire i loro gradi militari, un segno di rispetto per la Regina Elisabetta II.