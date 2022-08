Lady Louise, che lavoro fa la nipote prediletta della Regina (a meno di 6 sterline l’ora)

Fonte: Getty Images Chi è la Contessa del Wessex che ruba la scena a Kate Middleton

“Non capita tutti i giorni di acquistare le begonie da un Reale”. E come potremmo dare torto all’uomo intervistato dal tabloid britannico The Sun, ignaro (almeno all’inizio) che a servirla nel suo negozio di piante preferito ci fosse niente meno che Lady Louise Windsor, la nipote prediletta della Regina Elisabetta.

Lunga chioma bionda, sorriso smagliante e grandi occhi azzurri come quelli di papà Edoardo e di mamma Sophie del Wessex, la dolce Lady Louise fino a poco tempo fa non era certamente tipo da finire sulle pagine dei giornali. Ma tutti, sudditi e non, si sono dovuti ricredere: a 18 anni la sua fama è in costante ascesa e lo si deve non tanto al suo retaggio (né agli scandali), quanto alla decisione di vivere come una normale adolescente. Con tanto di lavoretto estivo a meno di 6 sterline l’ora.

Lady Louise e il lavoro estivo a meno di 6 sterline l’ora

Immaginereste mai di ritrovarvi di fronte a una delle più stimate giovani donne della Royal Family britannica, nonché sedicesima nella linea di successione al trono, intenta a fare la cassiera e a maneggiare monetine o a sistemare il compost nei vasi? No, come del resto non avrebbero mai potuto fare gli acquirenti del negozio di giardinaggio del Surrey in cui la dolce Lady Louise ha deciso di lavorare per tutta l’estate.

La nipote prediletta della Regina è ben diversa da quel che ci potremmo aspettare da una ragazza che nasce e cresce nell’agio e nella ricchezza. Più che a una Cenerentola, vien da pensare alle sorellastre Genoveffa e Anastasia, dal carattere burbero e piccato e sempre pronte a farsi servire e riverire da tutti. Ma Lady Louise non è affatto così: nessun vizio, nessuna pretesa, nessuna voglia di apparire. Semplicemente vuole portare a termine i propri obiettivi e tra questi c’è il desiderio di condurre una vita che sia più normale possibile.

È vero che per la diciottenne nata dal Principe Edoardo e da Sophie del Wessex non si tratta di un’impresa semplice. Ma la dolce Louise dimostra che “volere è potere”, come si suol dire. Così, forte degli insegnamenti di mamma e papà, che hanno sempre cercato di donare ai figli un’esistenza morigerata e di basso profilo, la nipote della Regina Elisabetta si è rimboccata le maniche, lavorando duramente tutti i giorni con il salario minimo (circa 6 sterline) che spetta ai giovani impiegati come lei.

Lady Louise sulle orme di William e Kate

La fama di Lady Louise Windsor cresce esponenzialmente. Se l’infanzia è stata totalmente lontana dai riflettori, adesso a diciotto anni comincia a costruire un’immagine di sé ben precisa: quella di una donna giovane, bella, nobile sì ma soprattutto con la testa sulle spalle. Cosa che a detta di molti ricorda proprio la Principessa Anna che, sin da ragazza, non ha mai cercato la gloria, né di stare al centro dell’attenzione, concentrandosi solo ed esclusivamente sui suoi interessi e obblighi, con granitico senso del dovere.

Una volta concluso il lavoretto estivo al garden center, Lady Louise è pronta a intraprendere un nuovo e importante capitolo della sua vita. Nelle ultime ore ha ricevuto una splendida notizia: ha i voti necessari per entrare all’Università di St Andrews e lì, dal prossimo anno accademico, si dedicherà agli studi. Un luogo molto speciale, che la lega al cugino William e a Kate Middleton: proprio lì il Principe ha conosciuto la futura Duchessa di Cambridge e sempre lì hanno iniziato a frequentarsi, per non lasciarsi più.