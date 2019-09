Chi è Lady Louise, la nipote preferita della Regina

editato in: da

La Regina Elisabetta ama molto tutto l’esercito dei suoi nipoti e pronipoti, ma quest’estate, dicono fonti di Palazzo, ha gradito in particolar modo la compagnia di una nipote già considerata come la prediletta.

Stiamo parlando di Lady Louise Windsor, la quindicenne figlia del principe Edward, (l’ultimogenito della regina), e di sua moglie, Sophie del Wessex, che pare essere stata l’ospite più amata da Elisabetta a Balmoral durante le vacanze.

Tredicesima in linea di successione al trono, la giovane reale, durante la sua permanenza nella residenza estiva della Regina ha contribuito a donarle un po’ di serenità e a distrarla dai tanti problemi, come quelli legati al caso Eptstein o quelli riguardanti la Brexit.

Louise, insieme alla madre, al padre e al fratello undicenne, James, è rimasta ospite della nonna in Scozia per una decina di giorni. La ragazza ha accompagnato la Regina nelle sue passeggiate a cavallo per le colline per quasi una settimana e le foto, scattate in quelle occasioni, raccontano di un rapporto di sintonia molto speciale tra nonna e nipote. Elisabetta con un fazzoletto in testa e la nipote, protetta da un caschetto, hanno cavalcato insieme godendosi il paesaggio scozzese.

Una fonte reale ha confermato la predilezione della Regina per Louise e suo fratello James, i più piccoli dei suoi nipoti: “La Regina è felice del fatto che Louise e James amino passare parte della loro estate a Balmoral con lei e Louise sembra essere diventata la sua nipote preferita, seguita proprio da James.”

“Louise è ben voluta da tutta la famiglia e ha colpito tutti prendendosi cura dei figli di William e Kate quando erano qui.” ha raccontato la fonte al The Sun. “Louise ama disegnare e la Regina le ha permesso di visionare alcuni dei disegni delle Highlands della Regina Vittoria che sono conservati a Balmoral, che raramente vengono mostrati.”

Se Lady Louise quest’estate ha conquistato il cuore della nonna, non da meno è stato il suo fratellino James, 11 anni e dodicesimo in linea di successione al trono, che ha divertito tutti con il suo impegno e la sua passione nella pesca al salmone.

“Il suo entusiasmo per la pesca a mosca ha deliziato Sua Maestà” ha spiegato la fonte reale “perché è uno sport che amava molto la bisnonna di James, la defunta Regina Madre”. Inoltre, James ha mostrato la sua passione anche per un altro passatempo reale, tipico delle giornate estive passate a Balmoral: il barbecue. Una volta era il “regno” del principe Filippo, ora, con l’avanzare dell’età, molto meno. Chissà che i Windsor non abbiano già trovato nel giovane James il degno erede del nonno dietro la griglia: “È piuttosto bravo con gli hamburger e gli piace essere coinvolto pienamente ogni volta che c’è un barbecue familiare a Balmoral”.

Non c’è che dire, The Queen grazie alla piacevole compagnia di Lady Louise, ha passato dei giorni spensierati dimenticando per un po’ i grattacapi che, invece, i suoi nipoti più grandi, William e Harry e le loro rispettive consorti, le stanno creando negli ultimi tempi.