Kate Middleton mostra la foto più bella di sempre di Charlotte

editato in: da

Kate Middleton a Euro 2020: blazer memorabile e la disperazione con George

Arriva dal profilo Instagram di Kate Middleton e William la foto più bella di sempre di Charlotte. La principessa, che lo scorso maggio ha compiuto sei anni, è stata scelta dai genitori come testimonial di una campagna a favore delle farfalle. Nello scatto la piccola ha una maglietta blu e i capelli sciolti, fra le mani un esemplare coloratissimo.

“Le farfalle sono parte vitale dell’ecosistema come impollinatrici e parte della catena alimentare – si legge nel post -. @savebutterflies incoraggia tutti a preservale per la loro bellezza e per la loro utilità”. Anche se non è stato specificato nel post è molto probabile che a scattare la foto sia stata proprio Kate Middleton. La duchessa di Cambridge ha una grande passione per la fotografia e spesso si diverte a immortalare i figli durante le loro giornate all’aria aperta.

Più di una volta Kate ha sottolineato quanto sia importante per lei che George, Charlotte e Louis possano divertirsi nel verde. Non a caso anche quest’estate trascorreranno gran parte delle vacanze ad Anmer Hall, la tenuta dei Cambridge in cui, lontano da occhi indiscreti e dai paparazzi, i piccoli avranno la possibilità di giocare nel prato e scoprire la Natura.

Nel frattempo se Kate e William sono sempre più preoccupati per il futuro di George, che un giorno sarà re, Charlotte cresce a vista d’occhio ed è sempre più simile alla sua mamma. Fonti di Palazzo riferiscono che la secondogenita dei Cambridge avrebbe un carattere deciso e sarebbe poco incline a farsi contraddire. Sin dalle prime uscite pubbliche è stato chiaro quanto Charlotte si indipendente e spigliata di fronte ai paparazzi, fra linguacce e il rifiuto di prendere la mano di papà William. “Charlotte sa sempre quello che vuole”, ha confessato una fonte al Daily Mail.

La piccola, a soli 6 anni, detta già legge in fatto di moda, proprio come sua madre Kate e la zia Meghan Markle. Anche nell’ultima foto postata dai Cambridge, Charlotte è impeccabile e tenerissima, con i capelli lunghi, schiariti dal sole, una maglia blu e pantaloncini rosa, mentre osserva estasiata la farfalla che si è posata sul suo palmo: senza dubbio la foto più bella di sempre della principessina.