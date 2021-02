Il Cantante Mascherato: Al Bano torna con il Leone e sfida tutti

editato in: da

Al Bano Carrisi torna a Il Cantante Mascherato con il Leone e sfida tutti. Ad annunciarlo è stata Milly Carlucci che ha realizzato una diretta Instagram con Simone Di Pasquale per svelare le novità della trasmissione. Nella prossima puntata dello show ci saranno ben due concorrenti costretti a gettare la maschera e svelare la loro identità.

La seconda diretta de Il Cantante Mascherato era stata aperta dai Ricchi e Poveri che, dopo la scelta di ritirarsi a causa di un malore nel Baby Alieno, erano tornati in studio. Questa volta il pubblico accoglierà un altro personaggio molto amato e che ha segnato la prima edizione del programma. Si tratta di Al Bano Carrisi che ha indossato la maschera del Leone.

Milly ha svelato che all’inizio della puntata Al Bano sfiderà gli altri concorrenti, determinano un primo spareggio che porterà poi al primo smascheramento. Al termine della diretta ci sarà un altro svelamento e i telespettatori scopriranno l’identità di un concorrente. La scorsa settimana a lasciare lo show erano stati Pecorella, alias Alessandra Mussolini, e Baby Alieno, dove si nascondevano i comici Gigi e Ross. Nella prima edizione del Cantante Mascherato, Al Bano era arrivato secondo, battuto dal Coniglio sotto il quale era nascosto Teo Mammucari.

“Il Leone ad inizio puntata sfiderà con un medley le altre maschere – ha confermato su Instagram la conduttrice -, poi ci sarà un spareggio, una eliminazione e lo smascheramento già ad inizio puntata ed uno alla fine. In puntata ci saranno due svelamenti”. Nel frattempo continuano le supposizioni riguardo gli altri concorrenti. Alessandra Mussolini ha lasciato intendere che Romina Power potrebbe celarsi sotto Giraffa o Farfalla, mentre Costantino Della Gherardesca, giurato dello show, ha ipotizzato che Anna Tatangelo possa essere la Giraffa, mentre la maschera del Lupo sia stata assegnata a Gigi D’Alessio.

I due si sono detti addio qualche tempo fa dopo un’intensa storia d’amore. “So che la loro relazione non è finita molto bene – ha raccontato Costantino – e che nel Palazzetto i concorrenti non hanno rapporti non sanno chi c’è nelle altre maschere, quindi è possibile che entrambi siano concorrenti senza saperlo”.