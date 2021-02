Il Cantante Mascherato, Gatti: “Nel Baby Alieno non riuscivo a respirare”

editato in: da

Franco Gatti dei Ricchi e Poveri torna a parlare dell’esperienza vissuta al Cantante Mascherato e del malore causato dalla maschera del Baby Alieno che ha costretto i concorrenti a ritirarsi. I fatti risalgono alla prima puntata dello show i Milly Carlucci quando la maschera, dopo una primissima esibizione piuttosto difficile, ha annunciato di voler abbandonare il gioco per via della mancanza d’aria sotto il costume.

A distanza di giorni dalla diretta, Franco Gatti ha spiegato meglio cosa è accaduto. “Ci saranno stati 40 gradi dentro quel pupazzo – ha raccontato al settimanale DiPiù -, non circolava l’aria, io avevo il naso chiuso. Non riuscivo a respirare, boccheggiavo, forse ancora per via dell’effetto del Covid che ho contratto lo scorso ottobre. Ma sono un professionista e mi sono detto: resisti, sei in televisione. Poi però non ce l’ho fatta, ho avuto paura di morire!”. Gatti ha poi rivelato che a ogni membro dei Ricchi e Poveri era stato dato un compito ben preciso per muovere orecchie, braccia e occhio del pupazzo. Sotto il costume del Baby Alieno però muoversi era davvero difficile.

“Stavamo davvero stretti, ci intralciavamo l’un l’altro – ha aggiunto Gatti -. Faceva un gran caldo. Io non riuscivo a respirare bene, ho cominciato a sentire che mi mancava l’aria. Non vedevo l’ora di uscire da quel pupazzo infernale. Ci eravamo mossi troppo all’interno, proprio per quello forse io ho cominciato ad ansimare. Sudavo freddo, non ce la facevo più, mi sentivo morire”. Il malore di Franco ha poi costretto i Ricchi e Poveri ad annunciare la scelta di voler abbandonare il gioco. Milly Carlucci ha svelato l’identità degli artisti nascosti sotto il Baby Alieno, sorprendendo la giuria.

Dopo l’addio dei Ricchi e Poveri alla trasmissione, il Baby Alieno è tornato nella seconda puntata, ma ha perso la sfida e da sotto la maschera sono spuntati i comici Gigi e Ross. Gatti ha affermato di essere molto dispiaciuto per aver lasciato Il Cantante Mascherato, ma è anche consapevole che non avrebbe potuto fare altrimenti. “Ho costretto il mio gruppo, i Ricchi e Poveri, ad abbandonare il Cantante Mascherato a causa di un raffreddore che probabilmente mi ha lasciato il Covid quando mi sono ammalato lo scorso ottobre”, ha concluso.