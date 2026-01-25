Bobby Solo a Domenica In dopo il malore: “Non riuscivo a respirare”

IPA Bobby Solo

La domenica di Rai1 si è accesa con i ricordi di Sanremo. Ospite di Mara Venier nella puntata del 25 gennaio anche Bobby Solo, che ha confessato di aver vissuto una notte complicata a causa di un malore improvviso che ha rischiato di compromettere la sua presenza in studio. Ha infatti ammesso di aver avuto paura a causa di un problema respiratorio, ma di aver risolto poco dopo. A stare poco bene anche Iva Zanicchi, che ha cantato nonostante tutto: una forza della natura.

Bobby Solo, il malore prima di Domenica In: “Non riuscivo a respirare”

Lo studio di Domenica In della puntata del 25 gennaio 2026 si è trasformato in un vero e proprio palcoscenico per tutti gli amanti della musica italiana. Tra sorrisi, aneddoti e i grandi successi di un tempo che hanno fatto la storia di Sanremo, l’atmosfera nel salotto di Mara Venier ci ha fatti immergere nel Festival (in partenza il 24 febbraio). Ma ad aver “gelato” tutti i presenti è stato il racconto di Bobby Solo, che ha parlato del malore della sera prima.

Mentre si trovava in hotel, il cantautore è stato colpito da un problema causato da un forte raffreddore: “Ho avuto un forte raffreddore, non riuscivo a respirare. Non so respirare con la bocca e allora verso le 3 di notte sono andato sotto in reception”, ha spiegato. La situazione è stata risolta solo grazie all’intervento tempestivo del personale dell’albergo e di una farmacia di turno, che gli ha fornito uno spray specifico. “Mi hanno dato uno spray per la voce”, ha aggiunto.

Anche Iva Zanicchi ospite a Domenica In con un “malanno”

A riportare il sorriso ci ha pensato la verve inarrestabile di Iva Zanicchi. Con la sua solita ironia tagliente, l’Aquila di Ligonchio ha sdrammatizzato la situazione dei “colleghi acciaccati” definendo ironicamente lo studio un “ricovero di vecchi”. Anche lei, infatti, ha confessato di essere arrivata in Rai quasi afona, riuscendo a cantare solo grazie a una “pastiglia magica” offerta da Maurizio Vandelli. “Devo dire grazie a Maurizio Vandelli, che conosco da una vita, ero un pochino afona, mi ha dato una pastiglia che, devo dire, funziona. Sono diventata afona completamente. Ma dove l’hai presa? Ti impasta tutta. Tu l’hai fatto apposta perché sei invidioso. Mi hai fatto venire anche la tosse che non avevo”.

La Zanicchi, però, non si è persa d’animo e ha continuato a esibirsi, anche con Teo Mammucari. “Vi ricordate che avevo una voce squillante? Adesso vi dimostro che si può cantare anche in una tonalità leggermente al di sotto. Mia figlia mi ha detto: “Vai da Mara, racconta qualche barzelletta, baci e abbracci a tutti e non cantare se non stai bene“. Io me ne frego, io canto lo stesso”. Anche Mara Venier ha scherzato sulla situazione: “Ma ci sei riuscita grazie a Vandelli che ti ha dato la pastiglia”. Per fortuna, tutto si è risolto per il meglio sia per Iva quanto per Bobby Solo: entrambi hanno preso parte alla puntata e si sono esibiti senza fare un plissé (o quasi).