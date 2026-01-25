Domenica In, anticipazioni del 25 gennaio: Mara Venier e l’omaggio a Valentino

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Mara Venier

Mara Venier torna in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma per un appuntamento ricco di musica, cinema e attualità, con Domenica In. Anche il 25 gennaio la “Signora della domenica” sarà affiancata dalla sua squadra composta Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

L’appuntamento come sempre è fissato per le 14.00 su Rai1, subito dopo il TG1: sarà un pomeriggio che mixerà intrattenimento, informazione e spettacolo, con un occhio all’imminente Festival di Sanremo e un omaggio all’imperatore della moda Valentino, recentemente scomparso.

Domenica In, le anticipazioni del 25 gennaio

In attesa della 76ª edizione del Festival di Sanremo, la puntata di domenica 25 gennaio sarà in gran parte dedicata alla memoria storica della kermesse. Mara Venier infatti ospiterà nel salotto di Domenica In alcuni dei volti più iconici che hanno fatto la storia della musica italiana: Iva Zanicchi, recordwoman di vittorie sanremesi con tre successi all’attivo; Bobby Solo, uno dei simboli dell’era beat e primo italiano a portare il rock all’Ariston; Maurizio Vandelli, voce storica dell’Equipe 84; i Dik Dik, Mal, e Pierdavide Carone, ponte tra la canzone d’autore contemporanea e la tradizione del Festival.

Gli artisti si esibiranno dal vivo con i brani che hanno segnato le loro carriere e il palco dell’Ariston, regalando al pubblico un pomeriggio all’insegna dei ricordi e dei grandi successi.

Gli altri ospiti della puntata

Per lo spazio dedicato al cinema, in studio approderà il regista Gabriele Muccino per presentare il suo nuovo attesissimo film, Le cose non dette, in uscita nelle sale il prossimo 29 gennaio. Insieme a lui, un cast stellare composto da Stefano Accorsi, Miriam Leone, Carolina Crescentini e Claudio Santamaria. Il film racconta una coppia in crisi che sceglie il Marocco come teatro di un viaggio apparentemente liberatorio, destinato invece a far emergere tensioni e segreti. Nel solco tipico del cinema di Muccino, è una vicenda sulle fragilità emotive e sulle parole che, quando non vengono pronunciate, possono diventare detonatori.

Non mancheranno i momenti di riflessione e approfondimento: l’antiquaria e scrittrice Roberta Tagliavini presenterà la sua autobiografia La mercante di Brera, raccontando aneddoti sulla sua carriera nel mondo dell’arte. Il libro è un memoir che contiene formazione personale e passione per l’arte, nato tra botteghe, aste e collezionisti, e che racconta un mondo spesso poco conosciuto dal grande pubblico. Dal 2021 è diventata un noto volto televisivo grazie a Cash or Trash – Chi offre di più? in onda su Nove, con Paolo Conticini, dove ha contribuito a rendere popolare il linguaggio dell’antiquariato.

Per l’approfondimento sull’attualità, Mara Venier, insieme al giornalista Tommaso Cerno, commenterà i fatti salienti della settimana. Tra gli ospiti in studio per il dibattito ci saranno Vladimir Luxuria e l’avvocato Antonio De Rensis, con l’obiettivo di mantenere un equilibrio tra analisi e divulgazione.

In chiusura di puntata, un momento toccante sarà dedicato al grande stilista Valentino Garavani, icona della moda mondiale scomparso lo scorso 19 gennaio all’età di 93 anni. A curare l’omaggio sarà l’esperto di stile Enzo Miccio. Infine, per la parte dedicata al divertimento, tornerà Teo Mammucari con il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”, che coinvolgerà i telespettatori da casa.