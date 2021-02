Lutto per Stefano De Martino, scomparsa l’amata nonna Elisa

editato in: da

Un grave lutto ha colpito Stefano De Martino: è scomparsa l’amatissima nonna Elisa, all’età di 85 anni. La donna è deceduta dopo una banale caduta in casa, a Torre Annunziata. Un incidente domestico che si è rivelato fatale. Inutile è stato l’arrivo dei soccorsi.

Protagonista di tanti selfie e post sui profili social, nonna Elisa era molto amata dai fan del ballerino, che spesso condivideva foto e video tenerissimi con la donna. Il loro era un legame speciale, un rapporto intenso che anche i suoi follower ormai conoscevano.

Di recente nonna Elisa era comparsa in un documentario – andato in onda su Real Time – in cui Stefano De Martino, aveva ripercorso la sua vita. Il conduttore tra l’altro parlava spesso della nonna Elisa negli eventi pubblici o durante le sue apparizioni in tv. E poi sui social era una delle grandi protagoniste dei racconti del ballerino: proprio lo scorso Natale nelle sue Instagram stories aveva condiviso la consegna del suo regalo: buste e cassette piene ortaggi e frutta fresca.

“Sei contenta?”, aveva chiesto alla nonna, “Assai!”, aveva risposto la signora Elisa, felicissima del suo pensiero. La scelta del regalo non era affatto casuale, come aveva spiegato De Martino ai suoi fan: “Se regalo un gioiello a mia nonna il suo primo pensiero è di nasconderlo in un cassetto per paura che qualcuno glielo rubi. Meglio fare loro la sorpresa di un divano nuovo o una cesta piena di frutta e verdura, come ho fatto durante le vacanze di Natale. Sono regali che non li spaventano e riescono a goderseli”.

L’ex di Belen Rodriguez ha sempre avuto un legame fortissimo con la sua famiglia d’origine, con i suoi genitori in particolare per la nonna e la sorella Adelaide, con la quale viene spesso avvistato.

Stefano aveva parlato di sua nonna anche in occasione di un’intervista a Che Tempo Che Fa nel 2019, per la prima volta ospite della trasmissione condotta da Fabio Fazio.

Al giornalista De Martino aveva spiegato che da quando aveva acquisito una certa notorietà, nonna Elisa continuava a domandargli quando sarebbe stata ospite da Fazio: “Mia nonna, da quando ho iniziato a fare televisione, mi chiede ‘Ma quando vai da Fazio?’ e io ogni anno invento una scusa diversa. Oggi sono qua”.