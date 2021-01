Stefano De Martino da piccolo su Instagram: identico a suo figlio Santiago

editato in: da

Da Stefano De Martino ad Antonino, tutti gli amori di Belen Rodriguez

Una foto da bambino in cui Stefano de Martino appare uguale a suo figlio Santiago, è quella che ha pubblicato il ballerino e conduttore su Instagram, da cui emerge tutta la somiglianza fra lui e il bambino nato nel 2013 dalla relazione con la ex Belen Rodriguez.

La carriera di Stefano de Martino procede a gonfie vele, classe 1989, il ballerino e conduttore televisivo ormai è un volto molto amato del piccolo schermo dove quest’anno è anche guest star della serie tv Che Dio ci aiuti, che vede come protagonista Elena Sofia Ricci.

In televisione De Martino ha debuttato come concorrente nella nona edizione di Amici. Da allora ha preso parte a diversi programmi, tra cui si possono ricordare L’Isola dei famosi, dove è stato inviato nel 2018, ma anche Made in sud (conduttore dal 2019), il Festival di Castrocaro (2019) e Stasera tutto è possibile su Rai 2 di cui è stato conduttore nella quinta stagione e lo è nuovamente nella sesta che ha preso il via a gennaio 2021. E proprio per annunciare il suo ritorno alla guida del programma Stefano De Martino ha pubblicato la sua foto da bambino, accompagnando il tutto con la didascalia: “Dall’espressione potrete capire che questa foto ritrae l’esatto momento in cui mi dissero: Se fai il bravo tra 25 anni, 4 mesi, 5 giorni, 1 ora e 49 minuti condurrai per la seconda volta un programma televisivo intitolato Stasera tutto è possibile”.

Un’immagine molto dolce che lo vede seduto su un tavolo con lo sguardo diretto verso l’obiettivo e un sorriso, mentre posa in accappatoio. E, oltre all’evidente entusiasmo per l’avventura televisiva, emerge anche la grande somiglianza con il piccolo Santiago, nato dalla storia d’amore ormai finita che ha avuto con Belen Rodriguez.

Tantissimi i mi piace e i commenti, di cui molti sottolineano proprio la somiglianza con il figlio.

Sul suo seguitissimo profilo Instagram (conta oltre 4,3 milioni di follower) pubblica abbastanza spesso immagini di Santiago, scatti sempre molto dolci da cui emerge tutta la sua somiglianza con il papà. Ma non solo, anche in passato infatti aveva condiviso qualche foto o video di lui da piccolo: mentre si esibisce come ballerino oppure mentre indossa un maglione di Natale. E la somiglianza tra papà e figlio è davvero evidente.