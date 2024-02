Fonte: IPA Lady Gabriella Windsor, chi è la cugina di William

Lady Gabriella Windsor non è una “working royal” e, pur partecipando spesso a eventi ufficiali, il suo nome non è così noto nel mondo del gossip reale. La poco più che quarantenne parente della regina Elisabetta, è arrivata alla cronaca per uno dei motivi più infelici. Il marito, Tom Kingston, è morto prematuramente a soli 45 anni.

Tom Kingston, il marito di Lady Gabriella morto a 45 anni

Domenica 25 febbraio 2024, Thomas Kingston, è stato trovato senza vita in una residenza del Gloucestershire e a nulla è valso l’intervento dei soccorsi. L’uomo aveva 45 anni. A dare l’annuncio, pochi giorni dopo, è la moglie, Lady Gabriella Windsor, figlia dei principi Michael di Kent: la vedova annuncia “con dolore” la scomparsa dell’”amato marito”. Questa la nota di Lady Gabriella: “Tom era un uomo eccezionale che illuminava la vita di tutti coloro che lo conoscevano. La sua morte è stata un grande shock per tutta la famiglia e vi chiediamo di rispettare la nostra privacy mentre piangiamo la sua scomparsa”.

Al cordoglio si uniscono anche Re Carlo III e Camilla, attraverso un portavoce di Buckingham Palace: “Il re e la regina sono stati informati della morte di Thomas e si uniscono al principe e alla principessa Michael di Kent e a tutti coloro che lo conoscevano nel piangere un membro molto amato della famiglia. In particolare, le Loro Maestà inviano i loro pensieri e le loro preghiere più sentiti a Gabriella e a tutta la famiglia Kingston”.

La morte di Kingston, seppur prematura, non sembra essere avvenuta in circostanze sospette, ma il Daily Mail scrive che sul caso è stata aperta un’inchiesta.

Chi è Lady Gabriella, cugina di William e Harry

Lady Gabriella, 42 anni, è la secondogenita del principe Michael di Kent, primo cugino della regina Elisabetta, e della baronessa Marie Christine von Reibnitz. Lei e il fratello maggiore, Lord Frederick Windsor, sono cresciuti a Londra, in un appartamento di Kensington Palace, partecipando alla vita della Royal Family.

Gabriella si è poi trasferita negli Stati Uniti, dove ha frequentato la facoltà di letteratura comparata e studi ispanici alla Brown University. In seguito, è tornata in Uk dove nel 2012 ha ottenuto un master in antropologia sociale alla prestigiosa università di Oxford.

Oggi, Lady Gabriella, 56esima in linea di successione al trono, lavora come giornalista freelance. Ed è anche una talentuosa cantante, nel 2020 ha pubblicato due singoli, il cui ricavato è stato donato alla no-profit che promuove il cambiamento attraverso la musica, Playing For Change Foundation.

L’amore tra Lady Gabriella e Tom Kingston

Fonte: IPA

Nel Settembre 2018, i portavoce da Buckingham Palace hanno annunciato il fidanzamento tra Lady Gabriella e il diplomatico Tom Kingston, che in precedenza aveva avuto una breve relazione con Pippa Middleton, di cui è rimasto amico (lui e la consorte erano presenti al matrimonio della sorella di Kate con James Matthews).

Gabriella e Thomas sono convolati a nozze il 19 maggio 2019, nella St. George’s Chapel del castello di Windsor. Alla grande cerimonia erano presenti la Regina Elisabetta e il Principe Filippo e i cugini William e Harry. Dalle nozze, Gabriella e il marito hanno condotto una vita riservata, tenendosi lontani dall’attenzione dei tabloid, ma si sono visti sempre l’uno al fianco dell’altra nelle più importanti ricorrenze della famiglia reale.