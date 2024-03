Fonte: IPA William presente ai funerali di Tom Kingston

Negli ultimi tempi, il principe William si tiene lontano dagli impegni pubblici, ma era presente a dare conforto alla cugina Lady Gabriella nel giorno per lei più doloroso. Il futuro re d’Inghilterra era presente ai funerali di Thomas Kingston, morto prematuramente in circostanze misteriose.

William al fianco della cugina Gabriella

C’era anche il principe William tra i circa 140 tra amici e familiari che si sono stretti attorno a Lady Gabriella per dare l’ultimo saluto al marito Thomas Kingston, trovato morto in un appartamento di famiglia lo scorso 25 febbraio, aveva solo 45 anni.

La cerimonia si è svolta in privato, alle 11.30 la bara è stata trasportata alla cappella di Kensington Palace, dove il reverendo della famiglia reale Canon Paul Right ha celebrato una cerimonia durata circa un’ora e riservata ai soli familiari più stretti. Il sermone è stato invece tenuto dal vescovo di Londra, il reverendo Richard Chartres.

Tra i royals presenti, oltre a William e, naturalmente i genitori di Gabriella i principi di Kent, anche Edoardo duca di Kent e la principessa Alessandra. Re Carlo e la consorte Camilla erano assenti, il primo perché sconsigliato dai medici a prender parte a eventi pubblici a causa della dura terapia contro il cancro alla quale si sta sottoponendo. Camilla perché impegnata a Buckingham Palace, padrona di casa dell’evento WOW – Women of the World, programmato ben prima del tragico avvenimento.

La cerimonia funebre è stata seguita da una cremazione privata. A tempo debito sarà celebrato anche un memoriale in ricordo di Kingston, aperto al pubblico.

La misteriosa morte di Thomas Kingston

Thomas Kingston, 45 anni, è stato trovato morto domenica 25 febbraio nel villa in campagna di famiglia a Gloucestershire. L’uomo si trovava in visita ai genitori quando, dopo pranzo, si è allontanato dalla residenza principale per recarsi in uno dei piccoli appartamenti interni alla tenuta.

Qualche ora dopo, dietro una porta chiusa a chiave e con un’arma da fuoco al fianco, il padre lo ha trovato ormai privo di vita, con un’importante ferita alla testa. In seguito all’autopsia, la polizia inglese ha interrotto le indagini, convinta che la morte non desti sospetti, confermata la ferita al cranio come causa del decesso.

Il cordoglio della famiglia reale

La triste notizia è stata comunicata dalla vedova Lady Gabriella e dai genitori del defunto, Martin e Jill Kingston: “È con il più profondo dolore che annunciamo la morte di Thomas Kingston, il nostro amato marito, figlio e fratello. Tom era un uomo eccezionale che illuminava la vita di tutti coloro che lo conoscevano. La sua morte è stata un grande shock per tutta la famiglia e vi chiediamo di rispettare la nostra privacy mentre piangiamo la sua scomparsa”.

Al lutto si sono presto uniti anche re Carlo e Camilla, che in una nota ufficiale hanno dichiarato: “Il re e la regina sono stati informati della morte di Thomas e si uniscono al principe e alla principessa Michael di Kent e a tutti coloro che lo conoscevano nel piangere un membro molto amato della famiglia”.