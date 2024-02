Morto Thomas Kingston, addio al marito di Lady Gabriella: l’annuncio di Buckingham Palace

Fonte: IPA Thomas Kington, marito di Lady Gabriella

Buckingham Palace ha annunciato una notizia tremenda. La Famiglia Reale ha infatti subito un gravoso lutto. È morto Thomas Kingston, marito di Lady Gabriella Kingston, figlia del Principe Michael di Kent e della Baronessa von Reibnitz Marie Christine.

Ecco quanto riportato dal comunicato ufficiale della Corona: “Il Re e la Regina sono stati informati della morte di Thomas e si uniscono al Principe e alla Principessa Michael di Kent e a tutti coloro che lo conoscevano nel piangere un membro della famiglia. Le Loro Maestà invitano i loro più sentiti pensieri e preghiere a Gabriella e a tutta la famiglia Kingston”.

Un matrimonio felice, quello di Lady Gabriella e Thomas Kingston, ma tremendamente breve. La coppia era infatti convolata a nozze appena nel 2019. In una nota ufficiale, la famiglia del defunto ha voluto ricordarlo come un uomo eccezionale, in grado di illuminare la vita di tutti coloro che avevano l’onore e il piacere di conoscerlo. Si è scelto di non diffondere ulteriori informazioni sul decesso, al momento. Si chiede anzi il totale rispetto della privacy. Un riferimento alla durezza dei tabloid inglesi, che su notizie di questo genere sono solitamente in grado di dare il peggio. La caccia allo scoop ha però già avuto inizio, mentre i suoi cari spiegano come questa morte sia stata uno schock atroce, che ha colto tutti alla sprovvista.

Le cause della morte di Thomas Kingston

Stando alle ultime notizie frammentarie delle ultime ore, i servizi d’emergenza sono stati chiamati per intervenire a un indirizzo non meglio precisato nel Gloucestershire. Il tutto è avvenuto nella giornata di domenica 25 febbraio.

Buckingham Palace, su volere della famiglia del compianto Thomas Kingston, ha atteso per diffondere il comunicato ufficiale. Questo è stato infatti diramato in concomitanza con la nota rilasciata dai suoi cari.

Due giorni di lutto privato. Un vero e proprio privilegio, quando si ha a che fare con la stampa britannica, che è notoriamente molto aggressiva. Ne sanno qualcosa il Principe Harry e Meghan Markle, ma soprattutto la compianta Principessa Diana.

Fonte: IPA

A nulla sono servizi, purtroppo, i soccorsi chiamati d’urgenza. La chiamata è stata effettuata poco dopo le ore 18.00 del pomeriggio di domenica, ma all’arrivo sul posto non c’è stato nulla da fare. Il corpo di Thomas Kingston era già esanime.

Una notizia sconvolgente, che getta un velo sulle cause della morte. Come da prassi, si terrà un’inchiesta in merito a quanto avvenuto, al fine di escludere del tutto ogni potenziale circostanza sospetta, che non pare far parte del quadro al momento.

Chi era Thomas Kingston

Un nome ben noto, quello di Thomas Kingston, per tutti gli appassionati della Famiglia Reale britannica. Ciò perché era stato il fidanzato di Pippa Middleton, sorella di Kate, prima di iniziare a frequentare Lady Gabriella, divenuta poi sua moglie.

Nessun rancore tra ex, considerando come il rapporto sia proseguito in forma amicale, coinvolgendo anche la stessa Lady. I due coniugi hanno infatti preso parte al matrimonio della sorella minore di Kate Middleton nel 2017. Pippa ha sposato quasi sette anni fa James Matthews.

È deceduto prematuramente, a soli 45 anni. Tre in più di sua moglie, con la quale era convolato a nozze poco meno di cinque anni fa presso la St. George Chapel nel Castello di Windsor. Era il 18 maggio 2019, esattamente un anno dopo le nozze di Harry e Meghan.