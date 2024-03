Thomas Kingston, svelate le cause della morte

Fonte: IPA Thomas Kingston

Un’altra brutta notizia ha raggiunto la famiglia reale inglese, già indebolita dalla notizia del tumore che è stato riscontrato al Re Carlo III e dalla misteriosa lunga convalescenza post operatoria di Kate Middleton. Adesso è arrivata anche la triste notizia della scomparsa di Thomas Kingston, marito di Lady Gabriella Windsor. Si tratta di una delle cugine lontane di William d’Inghilterra, visto che il padre della neo vedova, il Principe Michael di Kent, era cugino giusto della Regina d’Inghilterra.

Thomas Kingston è stato trovato morto domenica scorsa in una delle diverse strutture della tenuta dei suoi genitori, dove si era recato in visita. Adesso sono state rese note le cause di quest’avvenimento fatale.

Thomas Kingston, l’ipotesi del suicidio

Thomas Kingston, scomparso marito di Lady Gabriella Windsor, la scorsa domenica, si è recato in visita dai genitori nella villa di campagna nel Gloucestershire. Qui il finanziere è stato trovato morto nel pomeriggio del giorno di festa in circostanze anomale. Infatti dopo pranzo, quando la madre ha lasciato la tenuta e il padre ha portato a passeggio i cani, il marito dell’esponente della casa reale inglese si sarebbe allontanato dalla struttura principale della tenuta e avrebbe raggiunto il casale della proprietà. Qui, in seguito, è stato trovato morto dal padre con un’importante ferita alla testa.

Inoltre la stanza dove si trovava il cadavere era chiusa a chiave e, accanto allo stesso, c’era un’arma da fuoco. In un primo momento non erano chiare le cause del decesso ma, adesso, è più chiaro cosa sia successo a Thomas Kingston. Le autorità hanno dichiarato che il marito della cugina del Principe di Galles è morto per una ferita traumatica alla testa, da arma da fuoco. La polizia non indaga per omicidio perché convinta che la morte non desti sospetti. L’autopsia di Thomas Kingston, infatti, è stata eseguita solo mercoledì e confermerebbe l’ipotesi iniziale del suicidio, come riportato da The Sun.

Thomas Kingston, il cordoglio della famiglia reale

Thomas Kingston ha lasciato la moglie Lady Gabriella prima del loro quinto anniversario di matrimonio, che avrebbe avuto luogo il prossimo maggio. La moglie, insieme ai suoi genitori, Martin e Jill Kingston, ha annunciato con dolore il lutto: “È con il più profondo dolore che annunciamo la morte di Thomas Kingston, il nostro amato marito, figlio e fratello. Tom era un uomo eccezionale che illuminava la vita di tutti coloro che lo conoscevano. La sua morte è stata un grande shock per tutta la famiglia e vi chiediamo di rispettare la nostra privacy mentre piangiamo la sua scomparsa”. Anche la famiglia reale inglese ha partecipato al momento tragico con una nota: “Il re e la regina sono stati informati della morte di Thomas e si uniscono al principe e alla principessa Michael di Kent e a tutti coloro che lo conoscevano nel piangere un membro molto amato della famiglia”.

Il compianto Thomas Kingston era stato visto l’ultima volta in occasione della Festa di San Valentino insieme alla moglie. I due si erano recati alla Celebrazione di Shakespeare a Londra al Grosvenor House Park Lane Hotel. I due erano sembrati innamoratissimi e affiatati, come sempre.