Funerali Regina Elisabetta: quando e dove vederli in tv

Fonte: Getty Images Corteo funebre ad alta tensione: le lacrime di Harry per la Regina

Un lungo, lunghissimo viaggio fino a Buckingham Palace, con l’abbraccio di Londra ad attenderla. La Regina Elisabetta II si è spenta a 96 anni al Castello di Balmoral, dove aveva trascorso le vacanze estive, ed è tornata nella Capitale per l’ultimo saluto e per essere tumulata accanto al suo grande amore, il Principe Filippo. I funerali sono attesi per il 19 settembre, al termine dei 10 giorni di lutto previsti per la morte di un Sovrano, con la camera ardente allestita in Westminster Hall che prosegue fino alle 6,30 del giorno delle esequie.

Funerali della Regina Elisabetta, dove vederli in tv

La data è ormai certa. I funerali della Regina Elisabetta si svolgono il 19 settembre in diretta sulla BBC, che è possibile seguire in streaming o sui canali satellitari, ma è prevista una lunga maratona tv anche sulle reti italiane. L’orario fissato per le esequie è per le 12 ora italiana, ma si può già ipotizzare che le emittenti tv si colleghino ben prima del mezzogiorno, per seguire le fasi precedenti alla funzione.

Certo lo speciale del Tg1, che ha seguito passo passo ogni evento legato alla scomparsa della Regina, a cominciare dallo Speciale condotto da Monica Maggioni nel giorno della sua morte, con tutti gli inviati da Londra – tra cui Giorgia Cardinaletti appena promossa all’edizione delle 20 – che ci hanno tenuti aggiornati su ogni spostamento del feretro della Regina e della Famiglia Reale.

Sul fronte Mediaset, è stata invece chiamata Silvia Toffanin. Secondo le indiscrezioni rese da TvBlog, infatti, la conduttrice di Verissimo sarebbe stata scelta per la conduzione dello Speciale che segue i funerali della Regina. Su Rete4, invece, il collegamento potrebbe partire dalle 11,30.

La diretta televisiva è visibile in streaming sulle piattaforme RaiPlay e Mediaset Infinity, che trasmettono in contemporanea con i canali televisivi. Non è escluso che gli speciali possano rimanere disponibili on demand dopo la messa in onda, per un periodo di tempo deciso dall’emittente.

La lunga attesa per la camera ardente

Il viaggio della Regina, accompagnato dalla figlia Anna, è terminato con l’aereo della RAF che è atterrato a Londra nella serata del 13 settembre. Da qui, è arrivata a Buckingham Palace dove ad attenderla c’era la Famiglia Reale, compresi Harry e Meghan che – proprio nei giorni in cui la Sovrana si è aggravata – si trovavano in Europa per partecipare a una serie di eventi programmati da tempo.

Intanto, la folla continua ad assieparsi nei pressi della camera ardente. E tutti, ordinatamente, attendono il loro turno per l’ultimo saluto alla Regina eterna, a colei che ha regnato più di tutti. Una vita intera al servizio della Nazione, per 70 anni, con l’ultima nomina – quella del Primo Ministro Liz Truss – avvenuta ad appena due giorni dalla morte.

La presenza di Harry e Meghan al corteo funebre e all’omaggio al Castello di Windsor, poi, non è stata casuale. Il loro invito da parte di William farebbe infatti parte di una strategia della Corona per non riversare tutta l’attenzione su di loro, inevitabile se avessero partecipato solamente ai funerali. Harry, in particolare, è apparso particolarmente commosso durante la funzione, a fronte della freddezza di sua moglie Meghan che invece è sembrata impassibile.