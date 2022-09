Folla per la Regina a Londra. Harry e Meghan a Buckingham Palace

Fonte: Getty Images Regina Elisabetta, l’ultimo viaggio con Anna, Andrea ed Edoardo

Il feretro della Regina Elisabetta è arrivato a Londra dopo un viaggio in aereo da Edimburgo: l’intera città è rimasta in attesa per ore, anche sotto la pioggia. Una grandissima folla per la Regina tanto amata, che ha letteralmente attraversato la storia in 70 anni di Regno. Suo nipote Harry, insieme alla moglie Meghan Markle, è a Buckingham Palace per accogliere la bara e unirsi al dolore per la grande perdita insieme a tutta la Famiglia Reale.

L’arrivo della Regina a Londra

Il feretro della Regina Elisabetta è arrivato a Londra accompagnato dalla Principessa Anna, al suo fianco fin dalla partenza dal Castello di Balmoral. Fino alle ore 17 (ora locale) la salma di Sua Maestà si trovava nella cattedrale di St. Giles a Edimburgo, ma in serata è stato effettuato il trasferimento fino alla Capitale inglese, dove ad attenderla c’era il carro funebre per raggiungere Buckingham Palace. Pronta ad accoglierla una folla immensa, che non si è arresa nemmeno di fronte alla pioggia battente.

Il volo è stato effettuato su un RAF C17, aereo utilizzato per consegnare aiuti alla popolazione ucraina. A dichiararlo è stato il capo della Royal Air Force, Mike Wigston, a Sky News, definendo inoltre la Regina come “l’incarnazione di una vita di servizio”.

Fonte: IPA

Alle ore 17:00 di mercoledì 14 settembre la camera ardente della Regina Elisabetta apre a Westminster Hall, a Londra, e qui rimane fino al giorno lunedì 19 alle ore 06:30 del mattino, giorno deciso per i funerali nell’abbazia di Westminster. Nonostante la pioggia, sono state numerosissime le persone che hanno deciso di rendere l’ultimo saluto a Sua Maestà, attendendo fin dalla mattina l’arrivo del feretro da Edimburgo.

Fonte: IPA

Harry e Meghan, anche loro a Buckingham Palace

Non solo una grande folla formata da giornalisti e persone comuni che hanno voluto aspettare per molte ore l’arrivo del feretro della Regina, senza desistere un solo minuto a causa della pioggia a Londra: anche Meghan Markle ed Harry sono a Buckingham Palace con tutti gli altri.

Ad attendere e accogliere la bara di Sua Maestà, ovviamente ci sono tutti i membri della Famiglia Reale. Re Carlo e la Regina Consorte Camilla, Il Principe e la Principessa del Galles (William e Kate), il Principe Andrea, la Principessa Anna, il Principe Edoardo ma non solo. Al loro fianco sono presenti anche il Duca e la Duchessa del Sussex, nonostante i precedenti un po’ travagliati con il resto della Famiglia. Potremmo dire anche molto travagliati, perché il percorso di Harry e Meghan è stato discusso ed è tutt’ora discusso non solo dalle persone attorno a loro, ma dal mondo intero.

Fonte: IPA

Ora, però, attorno a loro sembra accendersi un’enorme speranza, soprattutto da parte di chi vorrebbe rivedere i due fratelli William ed Harry riuniti come prima. Come rivelato da The Sun, Harry e Meghan Markle si uniscono nel dolore con gli altri membri Reali a Buckingham Palace: questo potrebbe essere considerato un gesto che mette quindi da parte ogni screzio in onore del nome della Regina Elisabetta.