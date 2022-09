Regina Elisabetta, l’ultimo omaggio dei suoi figli

L'ultimo viaggio della Regina Elisabetta II , è partito questa mattina dal castello di Balmoral, dove la Sovrana si è spenta. Proprio perché Sua Maestà si trovava in Scozia, nella residenza estiva, e non a Londra, si è deciso di percorrere alcune tappe, prima del volo di domattina per la capitale.che, a bordo di una rolls royce, ha seguito il feretro della madre, per poi giungere a Edimburgo, dove ad attenderle c'erano i principi Andrea e Edoardo, con Sophie di Wessex. I figli, ad eccezione di Carlo impegnato nei suoi primi compiti da Re, hanno voluto accoglierla rendendole omaggio.