Funerali della Regina Elisabetta: quando e come si svolgeranno

Il mondo intero sta piangendo l’addio della Regina Elisabetta II, che si è spenta serenamente tra le mura della sua amata residenza a Balmoral, all’età di 96 anni. L’annuncio, atteso con dolore dalla popolazione, è arrivato nel corso della serata di giovedì 8 settembre 2022. E ora iniziano i preparativi per i funerali della Sovrana: ecco quando e dove si terranno, per l’ultimo saluto ad una donna che ha fatto la storia.

Come si svolgeranno i funerali della Regina Elisabetta II

Alla morte della Regina Elisabetta II, ha preso il via l’operazione “London Bridge”, ovvero il protocollo preparato tanti anni fa per far fronte a questo delicato momento. Il lungo cerimoniale che guiderà il popolo verso l’addio a Sua Maestà si protrarrà per almeno 10 giorni e si concluderà con i funerali, che saranno l’ultimo omaggio ad una delle personalità più importanti di tutti i tempi. Le tappe che ci accompagneranno sino al giorno delle esequie sono già state stabilite, a partire dalla disposizione di un periodo di lutto nazionale di 12 giorni e dall’esposizione del feretro di Elisabetta presso il Palazzo di Holyroodhouse di Edimburgo – dal momento che la Sovrana si è spenta in Scozia, nella sua residenza di Balmoral.

Tanti saranno gli impegni che coinvolgeranno l’intera Famiglia Reale, a partire ovviamente da Re Carlo III, la cui proclamazione è prevista per sabato 10 settembre (per l’incoronazione, bisognerà aspettare la fine del periodo di lutto). Nel frattempo, proseguiranno i preparativi per i funerali della Regina: la data in cui si terranno non è ancora stata resa ufficiale, ma è probabile che sia lunedì 19 settembre 2022. La cerimonia solenne si svolgerà presso l’Abbazia di Westminster, dove Elisabetta venne incoronata nel lontano 1953, e dove pochi anni prima aveva sposato il Principe Filippo.

Secondo quanto previsto dal protocollo, la salma di Sua Maestà giungerà all’Abbazia sulla State Gun Carriage della Royal Navy, la carrozza reale utilizzata per l’ultima volta nel 1979, in occasione dei funerali di Lord Mountbatten. Probabilmente, la Roal Family seguirà il feretro in processione sino a Westminster. Il servizio funebre durerà un’ora, e al suo termine verranno rispettati due minuti di silenzio in tutto il Regno Unito. Poi avrà inizio l’ultimo viaggio della Regina Elisabetta II: la bara verrà portata in processione per la città di Londra, quindi verrà scortata in carro funebre al castello di Windsor. Qui, nel pomeriggio, la Sovrana verrà sepolta nella King George VI Memorial Chapel. E le sue spoglie riposeranno per sempre accanto a quelle del suo amato marito.

La morte della Regina Elisabetta II: il dolore della Royal Family

La scomparsa di Elisabetta è sopraggiunta rapidamente, ed è stata del tutto inattesa: solo qualche giorno prima, aveva incontrato il nuovo Primo Ministro inglese presso la sua residenza a Balmoral. Ma nel corso della mattina di giovedì 8 settembre, con un breve comunicato da Palazzo, si era venuto a sapere che le condizioni della Regina si erano improvvisamente aggravate. L’immediata partenza di tutti i membri della Royal Family, diretti in Scozia per starle vicino, aveva subito fatto presagire il peggio.

Il mondo intero è rimasto con il fiato sospeso in quelle ore drammatiche: il triste annuncio è arrivato poco dopo le ore 19 (ora italiana). Secondo quanto riportato dal Daily Mail, al capezzale di Elisabetta erano presenti solamente i suoi figli Carlo e Anna, al momento del trapasso. Andrea ed Edoardo, giunti in aereo insieme a William, sarebbero arrivati troppo tardi per l’ultimo saluto alla Sovrana. E Harry, che si trovava nel Regno Unito assieme a sua moglie, non è riuscito a vedere ancora una volta la sua amata nonna.