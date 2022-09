La Regina sta male: Carlo e William al suo capezzale. Medici preoccupati

La Regina Elisabetta, 96 anni, è sotto costante controllo medico da questa mattina. I dottori che la stanno seguendo si dicono “preoccupati” per le sue condizioni di salute, mentre Carlo, Camilla e William si sono recati a Balmoral per starle vicino.

Regina Elisabetta, il comunicato ufficiale sulla sua salute

Un portavoce reale ha dichiarato: “A seguito di un’ulteriore valutazione questa mattina, i medici della Regina sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e le hanno raccomandato di rimanere sotto controllo medico. La Regina resta a Balmoral“.

Regina Elisabetta, il messaggio di Liz Truss

Anche il primo ministro, Liz Truss, che era stata ricevuta solo martedì 6 settembre ha ricevuto da Elisabetta la designazione formale, è stata informata sugli sviluppi della salute della Regina e prima di pronunciare il suo discorso sulla questione energetica ha dichiarato: “L’intero paese è profondamente preoccupato dalle notizie da Buckingham Palace giunte all’ora di pranzo. I miei pensieri – e quelli delle persone in tutto il Regno Unito – sono con Sua Maestà la Regina e la sua famiglia in questo momento”.

Fonte: Getty Images

Regina Elisabetta, l’impegno cancellato all’ultimo

Mercoledì 7 settembre la Regina Elisabetta è stata costretta a rinviare all’ultimo momento una riunione del Consiglio privato. I medici le avrebbero imposto di riposare dopo gli sforzi del giorno prima col doppio incontro con Boris Johnson e Liz Truss. Pare che Sua Maestà non abbia sopportato lo sforzo richiesto per mantenere fede ai doveri della Corona.

Gli impegni dello scorso martedì l’hanno spossata e ha accettato il consiglio dei medici di riposare sospendendo appunto il Privy Council durante il quale il nuovo primo ministro avrebbe prestato giuramento come Primo Lord del Tesoro.

Ormai è più di un anno che la salute di Elisabetta desta preoccupazioni. Molti gli impegni pubblici cancellati o in cui si è fatta sostituire da suo figlio Carlo, erede al trono. Ma sembra ci sia stato un peggioramento alla fine di quest’estate, quando i medici le hanno sconsigliato perfino di rientrare a Londra, perché il lungo viaggio di oltre 1000 chilometri tra la capitale del Regno e il Castello di Balmoral in Scozia, dove si è recata per le vacanze, sarebbe stato troppo faticoso per lei. Per questo ha ricevuto qui, per la prima volta in 70 anni di Regno, la nuova premier e Boris Johnson.

Nelle foto ufficiali scattate in occasione dell’incontro tra Elisabetta e Liz Truss, Sua Maestà era apparsa sorridenti ma dimagrita.

Regina Elisabetta, la Famiglia Reale è corsa da lei

Intanto, William, Carlo e Camilla si sono recati a Balmoral per starle accanto. Kate Middleton invece è rimasta ad Adelaide Cottage perché i tre figli hanno iniziato la scuola. Sono corsi al capezzale della Regina anche gli altri figli, la Principessa Anna, Andrea ed Edoardo con sua moglie Sophia.

Regina Elisabetta, Harry e Meghan al suo capezzale

Proprio in questi giorni Harry e Meghan Markle si trovano in Gran Bretagna. Il loro tour si sarebbe dovuto concludere oggi con un impegno a Londra. Ma tramite un loro portavoce hanno fatto sapere che non presenzieranno all’evento serale e sono già in viaggio verso la Regina.

Regina Elisabetta, la BBC sospende le trasmissioni

La BBC ha sospeso tutte le trasmissioni fino alle 18 (ora di Londra), ma il fatto che il giornalista Huw Edwards si sia presentato in tv con una cravatta nera a lutto, non fa presagire nulla di buono. E infatti la stessa emittente con un tweet, poi cancellato, ha annunciato la morte di Sua Maestà.