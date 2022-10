Letizia di Spagna strega il Presidente tedesco: abito fasciante e tacchi killer senza paura

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna, viaggio in Germania: i look da favola

Letizia di Spagna è in viaggio di Stato in Germania e ogni suo look è una favola. La Reina punta sui colori decisi e non sbaglia specialmente con l‘abito blu cobalto di Carolina Herrera che nasconde un potente messaggio e per il quale non teme di indossare i tacchi altissimi nonostante la sua malattia ai piedi.

Letizia di Spagna, tour in Germania

Dopo l’abito con cut out del Columbus Day, Letizia di Spagna con suo marito Felipe ha ricevuto il benvenuto ufficiale a Berlino dal Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e da sua moglie Elke Büdenbender. Per il primo incontro formale la Reina ha deciso di indossare un nuovo abito blu brillante, firmato Carolina Herrera. Donna Letizia spesso sceglie i modelli della stilista venezuelana, specialmente quando si tratta di occasioni formali dove deve sfoggiare tutto il suo charme.

Letizia di Spagna, abito sensazionale di Carolina Herrera

L’abito in questione è di crepe, con maniche corte, scollo a goccia e decori di perline sulle spalle. La gonna invece termina con piccole pieghe che danno movimento al modello aderente, specialmente sulla vita, segnata da una fascia che esalta il punto e i fianchi sottili della Reina. Ma quello che colpisce è il colore sensazionale del vestito, il blu cobalto. Una tinta scelta non a caso e che veicola un messaggio importante. Infatti, questa particolare punta di blu è il colore della regalità per eccellenza. Non a caso, veniva spesso indossato dalla Regina Elisabetta che dei colori brillanti ha fatto il suo stile. Anche Lady Diana e Kate Middleton ne hanno compreso l’importanza e quando l’occasione l’ha permesso lo hanno sfoggiato.

Letizia di Spagna e la First Lady tedesca, stesso look

Letizia lo ha scelto per l’incontro col capo di Stato e la First Lady tedesca, come esaltazione della Monarchia. Dal canto suo, Elke Büdenbender si è presentata con un look molto simile alla Reina, anche nel colore a omaggiare i suoi ospiti reali. Ma l’eleganza della moglie di Felipe è inarrivabile. L’abito di Carolina Herrera è ben più originale di quello della First Lady che ha optato per un classico tubino a maniche lunghe.

Fonte: Getty Images

In più, a far la differenza sono gli accessori. Donna Letizia ha scelto una handbag e delle scarpe in suede dello stesso blu cobalto dell’abito, firmato Magrit, per realizzare un outfit monocromatico.

Letizia di Spagna, tacchi altissimi nonostante il neuroma

Non è passato inosservato che la Regina ha indossato nuovamente i tacchi. Dopo che quest’estate ha portato sandali ultra flat anche per serata di gala, ha finalmente rivelato di soffrire del neuroma di Morton che provoca forti dolori ai piedi e che è spesso provocato dall’uso intensivo di scarpe col tacco e dalla punta affusolata. Pare che durante l’incontro di Stato, Donna Letizia abbia condiviso i suoi problemi con la First Lady tedesca. Le due donne infatti sono state immortalate mentre guardavano attentamente i tacchi della Reina parlando tra loro.

Infine, Sua Maestà ha completato il look con i suoi orecchini di Bulgari con acquamarina, l’anello di Karen Hallam, regalo delle figlie Leonor e Sofia, da cui non si separa mai e ha raccolto i capelli in un’elegante coda bassa.

Letizia e Felipe sono arrivati a Berlino nel pomeriggio di domenica 16 ottobre per un tour di Stato di tre giorni che li vedrà anche a Francoforte. La Regina in meno di 24 ore ha sfoggiato tre outfit diversi: il tailleur pantaloni gessato e il completo fucsia entrambi di Hugo Boss, brand tedesco che adora e con il quale ha voluto rendere omaggio al Paese ospitante. In entrambi i casi ha scelto delle scarpe basse, prima delle stringate maschili poi delle slingbacks con fibbia a fiocco.