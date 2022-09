Letizia di Spagna soffre in silenzio e fa un gesto clamoroso

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna, regina di stile low cost: i look più belli (a pochi euro)

Letizia di Spagna si è vista molto spesso negli ultimi mesi indossare scarpe comodo e possibilmente ultra piatte. Quella che poteva sembrare una scelta di stile poco consueta per lei, dipenderebbe invece da un problema ai piedi. Pare che la Regina soffra di metatarsalgia, una patologia che provoca dolore nell’avampiede.

Letizia di Spagna, trionfano sandali ultra flat e scarpe in corda

In effetti, appena ha potuto Letizia di Spagna ha iniziato a indossare le scarpe in corda che hanno un tacco largo evitando stiletti sottili e killer. E poi durante le vacanze a Palma di Maiorca ha spesso sfoggiato sandali flat, anche per eventi serali, come alla serata di chiusura dell’dell’Atlántida Film Fest, non per questo mettendo a rischio la sua eleganza sempre impeccabile.

Quest’estate l’abbiamo vista passeggiare in shorts ed espadrillas basse, di Hugo Boss, insieme alle figlie, Leonor e Sofia; alla tradizionale cena al ristorante Ola del Mar con la famiglia, suocera compresa, ha optato per dei sandali infradito piatti, firmati Jack Rogers. Senza contare che ha ampliato la sua collezione di scarpe in corda che ha adottato perfino durante un evento in occasione del Vertice Nato di Madrid, in compagnia della First Lady americana, Jill Biden.

Letizia di Spagna: metatarsalgia, la patologia del piede di cui soffre

Gli esperti di questioni reali si sono interrogati su questo cambiamento di stile di Donna Letizia, ma la scelta di calzature comode pare non sia dovuta esclusivamente a una questione di moda. A rivelare il problema di cui soffre la Reina è stato il giornalista Jesús Rodríguez che in un servizio apparso su El País Semanal ha scritto: “Soffre di continui dolori a un piede a causa della metatarsalgia cronica, conseguenza dell’uso eccessivo di scarpe col tacco alto, che detesta”.

La notizia dell’infiammazione del piede di cui soffre Letizia è stata ripresa da numerosi media spagnoli, tra cui Vanitatis, che osserva come nessuno si sia mai accorto del problema della Reina, dato che per anni ha indossato tacchi alti e sottili senza mostrare alcun tipo di cedimento. Guadagnare centimetri in più per lei è da sempre fondamentale, in considerazione che suo marito è molto alto e che per tanto non apparire al suo fianco in maniera sproporzionata.

Letizia di Spagna, il trucco per sopportare i tacchi

È noto comunque che Letizia adotta una strategia per rendere più sopportabili i tacchi senza mai apparire affaticata o dolorante. Si fa infatti rialzare leggermente la sua delle scarpe attraverso un sottile plateau sotto la pianta del piede che le permette di avere maggiore stabilità. Uno stratagemma che dunque avrà adottato anche per arginare la sua metatarsalgia di cui pare soffra da qualche anno in particolare a un piede.