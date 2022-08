Letizia di Spagna, regina del low cost: l’abito rosso a portafoglio da 280 euro

. Non c'è apparizione in cui la Sovrana non lasci il segno, complice il suo gusto impeccabile in fatto di look ma con un occhio sempre teso al risparmio e al riciclo. Perché se c'è una cosa che la Reina ci insegna è che si può essere perfette anche spendendo pochi euro e che bastano i giusti accessori per riutilizzare lo stesso abito, rendendolo ogni volta speciale. Tra i più belli senza dubbio c'è quello che Letizia ha indossato ai Premi Nazionali dello Sport del 2020 : lo splendidodel brand sivigliano, rosso e con le maniche a sbuffo. Una meraviglia al costo di appena