Letizia di Spagna svela i piedi nudi coi sandali ultra flat e fa impazzire tutti

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna, l’abito sottoveste nero è super sensuale (e costa solo 23 euro)

Letizia di Spagna ha letteralmente lasciato tutti senza fiato con un look sensazionale alla cerimonia di chiusura della 12a edizione dell’Atlàntida Mallorca Film Fest 2022. È la prima volta che ha osato così tanto quest’estate, dall’abito sottoveste che costa solo 23 euro ai sandali ultra flat che sono una vera novità per questo tipo di eventi, ma che appartengono al suo guardaroba da 10 anni.

Abbronzatissima e con un outfit decisamente vacanziero, Letizia di Spagna ha fatto dunque impazzire tutti alla sua prima uscita a Palma di Maiorca dove si è recata con Felipe e le figlie Leonor e Sofia per trascorrere un periodo di riposo, anche se non sarà totale. Come ogni anno, i Reali, sebbene in vacanza, si concederanno delle uscite pubbliche dove tradizionalmente la Reina sfoggia look marini, e naturalmente posano tutti insieme per la tradizionale foto estiva.

Letizia di Spagna, l’abito lingerie del mistero

Dopo l’abito vitaminico e il vestito rubato alla Principessa Leonor, Letizia torna a far parlare di sé grazie alle sue mise stupefacenti. E questa volta l’aggettivo non è esagerato. Oltre al vestito in seta nera a sottoveste (è in corso un dibattito tra i media spagnoli per capire di chi è l’abito. C’è chi lo attribuisce a Zara, ma Hola! ha avuto la conferma che è firmato & Other Stories) la Reina indossa finalmente i sandali. Un dettaglio che non è passato inosservato, per due motivi.

Letizia di Spagna, i piedi nudi coi sandali flat

Innanzitutto, è la prima volta che porta i sandali quest’estate. Nei mesi precedenti ha preferito slingback eleganti, con tacchi di varia altezza, o scarpe con zeppa di corda di cui possiede tantissimi modelli in svariati colori, ma mai aveva mostrato i piedi. Ha aspettato di essere a Palma per recuperarli dall’armadio.

Fonte: Getty Images

In secondo luogo, ha stupito la scelta del modello. Nessuno avrebbe scommesso sull’ultra flat, perché a eventi di gala la Reina di solito indossa i tacchi killer. Ma come sempre, Letizia ci sorprende piacevolmente e l’abbinamento è perfetto. Tra l’altro i sandali che ha indossato sono di 10 anni fa, di Magrit, il brand di calzature da lei preferito. Anche se il modello è intramontabile. Si tratta di infradito a listine d’oro, con suola nera e decorati da cristalli di forma diversa. Dei veri gioielli, però facili da indossare, che svelano i piedi nudi della Regina.

Mantenendo uno stile più informale, Letizia non usa lo smalto, come solitamente è abituata a fare quando indossa i sandali. Preferisce una pedicure naturale, con unghie corte e curate, pelle perfettamente abbronzata e talloni morbidi.

Letizia di Spagna, spacchi e muscoli in vista

Confrontato col look del 2021, ci sono diverse analogie, ma quest’anno si è superata per originalità. In entrambe le edizioni, Letizia ha scelto un abito scuro, molto semplice e lineare. Il look a lingerie puntava tutto sull’abbronzatura e i muscoli tonici delle braccia, quello blu notte del 2021 sullo spacco vertiginoso, esaltato dalle slingback dorate. Ma c’è un particolare che è identico in entrambi gli outfit, gli orecchini a cerchio con diamanti.