Letizia di Spagna ruba alla figlia l’abito che costa 40 euro

Letizia di Spagna e Leonor con lo stesso vestito: chi lo porta meglio

Letizia di Spagna ha concluso la sua agenda di impegni a Madrid, partecipando a un incontro sulla salute mentale. A causa delle temperature roventi, ha preferito evitare il tailleur pantaloni, suo must have per gli appuntamenti di lavoro, preferendo un fresco abitino a fantasia. È la prima volta che lo indossa, anche se non è nuovo nel guardaroba reale. Infatti, un mese fa l’ha indossato sua figlia Leonor. E ora che è in saldo costa solo 39,99 euro.

Letizia di Spagna con l’abito della figlia Leonor

Dopo averla vista col look vitaminico a Santiago de Compostela, Letizia di Spagna termina i suoi impegni nella capitale con un outfit low cost ed evergreen, perfetto per ogni età, dato che l’abito a fantasia rossa e fucsia su sfondo bianco sta d’incanto a lei che ha 49 anni, così come alla Principessa delle Asturie che ha 16.

Si tratta di uno chemisier, con maniche lunghe che la Reina porta arrotolate, cintura in stoffa e gonna fino ai polpacci, bianco e rosso. L’abito è del brand spagnolo Dándara. Il suo presso originale era 59.99 euro, ma è stato ribassato a 39,99 euro. Anche se il prezzo è accessibile, il modello in questione è quasi introvabile. Da quando lo ha indossato lo scorso 25 giugno Leonor per andare a teatro, è andato letteralmente a ruba e pare che si avvicini a diventare presto sold out. In questo agevolato oltre che dai saldi, anche dalla decisione di Donna Letizia di rubarlo dall’armadio della figlia per portarlo durante un incontro ufficiale presso la sede spagnola dell’Unicef sulla salute mentale.

Letizia di Spagna, le solite scarpe in corda

Letizia rispetta lo stile estivo e abbina il vestito a un paio di scarpe con zeppa in corda. Tra le molte paia che possiede, ha scelto quelle marroni con lacci annodati alla caviglia, di Uterque. Ovviamente sono riciclate e hanno fatto il loro debutto tre anni fa. Quest’estate la Reina ha di fatto indossato solo scarpe di corda, senza mai portare i sandali. Difficilmente nel mese di agosto li vedremo, dato che quando è in vacanza, oltre a diradare le uscite pubbliche, di solito adotta look più informali.

Forse per praticità, la Reina ha ridotto al minimo gli accessori. Ha perfino rinunciato alla borsa. Si è concessa solo un piccolo paio di orecchini a forma di rombo in oro e diamanti che possiede dal 2004 e il suo anello di Karen Hallam.

Dopo questo incontro all’Unicef, Letizia e famiglia partiranno per Palma di Maiorca dove trascorreranno le vacanze, come da tradizione. Ma la Reina non smetterà di lavorare. E già domenica è programmato un nuovo appuntamento glamour.