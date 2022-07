Letizia di Spagna, in arancio è un sogno. E la figlia Leonor è il suo clone

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna, il suo è il look vitaminico dell’estate. E le figlie la copiano

Letizia di Spagna sfoggia il suo look di rappresentanza più estivo, un magnifico abito arancione tropicale, di Vogana. Ma sua figlia Leonor con un outfit sgargiante, che costa meno di 90 euro, le tiene testa e sembra la sua fotocopia. L’occasione è la festa di San Giacomo apostolo, patrono della Spagna, una delle celebrazioni più importanti del regno, in cui la Principessa delle Asturie e sua sorella l’Infanta Sofia hanno di nuovo rubato la scena alla Reina. Ma procediamo con ordine.

Letizia di Spagna, abito arancione tropicale a Santiago de Compostela

Nel giorno di San Giacomo, il 25 luglio, Letizia di Spagna con suo marito Felipe e le figlie Leonor e Sofia si è recata a Santiago de Compostela per celebrare il santo patrono. Si tratta di una delle feste più importanti dell’anno e di solito segna per la Famiglia Reale la conclusione degli impegni istituzionali e l’inizio di un periodo di vacanza che abitualmente trascorrono a Palma di Maiorca.

Dopo alcuni look scontati perché ripetuti senza variazioni, come l’abito rosso di Cherubina, la Reina Letizia si è presentata alla cerimonia di Santiago con uno degli outfit più affascinanti degli ultimi mesi. Si tratta di un vestito arancione acceso, tonalità che ancora mancava nel suo guardaroba, del brand spagnolo Vogana, specializzato in abiti da cerimonia. Il modello scelto da Donna Letizia si chiama Mer e costa 259 euro. È un vestito midi, a maniche corte, collo leggermente alto, effetto peplo sul décolleté e vita sciancrata con taglio cintura.

Letizia lo abbina alle sue slingback cuoio e borsa coordinata con manico singolo di Carolina Herrera. I capelli sono portati lunghi sulle spalle e lisciati con la piastra. Al solito i gioielli sono ridotti al minimo, la Reina si permette solo degli orecchini pendenti con citrino e il suo inseparabile anello di Karen Hallam.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna, la figlia Leonor le ruba la scena con l’abito da 90 euro

A questo look tropicale di Donna Letizia, sua figlia Leonor, sempre più protagonista della scena, risponde con un altrettanto sgargiante abito dai toni fucsia e rosso, i colori preferiti da sua madre. E in effetti la Principessa delle Asturie sembra un clone dell’augusta genitrice. Il suo look in tutto e per tutto copia lo stile di Letizia. A incominciare proprio dall’abito midi, stretto in vita, sbracciato ma con delle spalline sporgenti, a strisce alternate rosse e fucsia centrale. Il modello si chiama Jasmin, è del brand Cayro ed è acquistabile a 89,90 euro. Anche Leonor sceglie delle slingback nude di Carolina Herrera e come sua mamma porta i capelli lunghi sulle spalle.

Letizia di Spagna, la figlia Sofia in celeste

Molto diversa invece è la scelta della secondogenita di Letizia e Felipe, Sofia, che opta per un mini dress azzurro molto leggero, firmato Bruna Colleccion, acquistabile per 145 euro. Al modello l’Infanta ha fatto apportare qualche modifica. Innanzitutto ha accorciato la gonna fin sopra il ginocchio e anche le maniche sembrano essere state ridotte a 3/4. Per lei ancora niente tacchi, nonostante lo scorso aprile abbia compiuto 15 anni, ma delle ballerine piatte, celesti come l’abito. La scelta del suo look ovviamente non è casuale, ma vuole coordinarsi al completo blu con cravatta azzurra di suo padre Felipe.