Letizia di Spagna, Leonor e Sofia a Londra per gli Europei di calcio: l’emozione sugli spalti

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna e le figlie: gli abiti da sera che incantano

Se alle vacanze estive della Famiglia Reale manca ormai pochissimo, per Leonor e Sofia gli impegni scolastici sono già finiti. Ma entrambe hanno in agenda alcuni importanti eventi ufficiali: sempre più partecipi nella fitta schiera di appuntamenti della Corona, le figlie di Letizia di Spagna hanno persino iniziato ad uscire da sole. Ora hanno aggiunto un’altra “prima volta” al loro bagaglio di esperienze, volando a Londra per il primo impegno in trasferta senza mamma e papà.

Leonor di Spagna vola a Londra con la sorella

Qualche settimana fa, la Principessa Leonor è tornata a casa: ormai da un anno a questa parte frequenta un prestigioso college in Galles che la preparerà al suo futuro da Regina, ma per le vacanze estive non poteva che riunirsi con la sua famiglia. D’altra parte, ci sono appuntamenti ai quali proprio non può esimersi. È il caso della consegna dei Premi Principessa Girona, una cerimonia di gran classe a cui Leonor ha partecipato assieme a mamma Letizia, sorprendendo tutti con un bellissimo abito azzurro davvero molto elegante.

Fonte: IPA

Stavolta, lei e sua sorella Sofia hanno preso parte al loro primo evento fuori dalla Spagna: insieme, le due ragazze sono volate a Londra per assistere ad un’importante partita di calcio femminile. La Nazionale si è aggiudicata un posto ai quarti di finale della UEFA Women’s Euro 2022, con un goal segnato all’ultimo momento contro la Danimarca che ha fatto esplodere di gioia i tantissimi tifosi presenti al Brentford Community Stadium. Emozionatissime per la loro prima volta da sole sugli spalto, Leonor e Sofia hanno conquistato i presenti.

Per l’occasione, entrambe hanno scelto un look sporty chic davvero delizioso. Leonor ha indossato dei pantaloni skinny a vita alta di un vivace color fucsia, abbinandoli ad un top nero senza maniche. Mentre sua sorella ha preferito sfoggiare una camicetta dal taglio molto morbido, con fantasia floreale nei toni del blu su sfondo bianco. Bellissime e sorridenti, le figlie di Letizia hanno lasciato i capelli sciolti al vento e hanno dispensato tantissimi applausi alle atlete in campo, a sostegno della squadra femminile spagnola.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna cede il passo a Leonor

Il futuro di Leonor è già scritto: in quanto primogenita di Re Felipe VI, un giorno erediterà il trono spagnolo. Ormai da qualche anno a questa parte, la Principessa si è guadagnata un ruolo sempre più importante e, con esso, le grandi responsabilità che ne conseguono. Tutto è volto a prepararle la strada per quando diventerà Regina: essendo ancora giovanissima, sono mamma Letizia e papà Felipe ad accompagnarla e guidarla in questo percorso. Ma non mancano occasioni in cui Leonor è chiamata a cavarsela da sola, proprio come è accaduto ora a Londra.

Letizia sa quanto questo momento sia importante per sua figlia, supportandola – e talvolta regalandole i suoi preziosi consigli di stile, da cui tutte noi abbiamo da imparare. Per la Principessa Leonor, l’estate è appena iniziata: sono ancora molti gli appuntamenti che la vedranno protagonista, tra cui un viaggio ufficiale a Santiago de Compostela che si svolgerà il prossimo 25 luglio. E poi ad agosto potrà godersi le meritate vacanze in famiglia, con il tradizionale soggiorno a Maiorca durante il quale finalmente i flash dei fotografi si allontanano, offrendo alla Reina e ai suoi cari un po’ di privacy.