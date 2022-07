Letizia di Spagna scopre le spalle e seduce: abito lunare con diamanti

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna

Letizia di Spagna non ha tradito le attese alla consegna dei Premi Principessa Girona con un magnifico abito blu notte che svela le spalle con una scollatura seducente. E sua figlia Leonor è all’altezza della madre con un look celeste molto sofisticato. Più defilata l’Infanta Sofia che con un completo pantaloni bianco mostra il suo stile personale che strizza l’occhio al tailleur candido di Kate Middleton.

Dopo un look minimal e sottotono con l’abito effetto sacchetto di Cos, Letizia di Spagna si riprende la scena per l’evento serale dei Premi Principessa Girona, senza per questo mettere in ombra la figlia maggiore, Leonor, che è stata la reale protagonista del gala tenendo anche un discorso, tornando così al suo lavoro istituzionale dopo l’anno trascorso in un college prestigioso in Galles. Ma procediamo con ordine.

Letizia di Spagna, l’abito lunare con cristalli

La Reina Letizia ha optato per un sofisticato abito blu navy, firmato Boüret, un brand spagnolo nato nel 2010 e specializzato in modelli couture vintage e ricercati. Si tratta di un capo realizzato in Galizia con la tecnica del ‘pret-â-couture’, ovvero i dettagli sono realizzati a mano. Il vestito dalle linee pulite esalta la femminilità giocando con lo scollo ampio a barchetta che indossato trasversalmente lascia scoperta una spalla e un piccolo pezzetto di schiena. Il dettaglio prezioso di questo abito sta in un filo di cristallo che gira intorno al collo e abbraccia le spalle. Mentre la gonna scende dritta fino alle caviglie, avvolgendo la sua silhouette. Il modello scelto da Donna Letizia si chiama Luna Diamanté e costa 450 euro.

Fonte: Getty Images

Rimanendo in tema spazio, la Regina sceglie i suoi orecchini in diamante a forma di stella, firmati Chanel, che appartengono alla sua collezione di gioielli da 10 anni, e accessori blu notte, le slingbacks di Magrit e la clutch di Carolina Herrera. Mentre i capelli sono pettinati in una coda di cavallo alta e tirata, perfetta per scongiurare l’effetto crespo dovuto al gran caldo e all’umidità. Questo look è davvero riuscitissimo, come quello che ha sfoggiato alla cena di gala con i Capi di Stato della Nato.

Leonor di Spagna, Principessa ballerina

Coordinato al look della madre, Leonor ha optato per un abito azzurro, dunque sempre a tema celeste. Dalle atmosfere anni Cinquanta, il vestito è intrecciato sul corpetto e lascia nude le spalle (meno abbronzate di quelle di Letizia), con gonna a ruota lunga sotto le ginocchia. Il modello, firmato Miphai, è decisamente bon ton come lo chignon alto da ballerina, perfetto per una Principessa che si prepara a salire sul trono. Come la mamma, anche Leonor opta per delle slingbacks, ma color cipria, di Carolina Herrera.

Sofia di Spagna, il maxi top da Principessa

Sua sorella Sofia invece si è presentata con un look molto diverso. Un maxi top (195 euro) e pantaloni bianchi (85 euro), firmati Bruna, che ha abbinato a delle slingbacks ultra piatte, rosa chiaro.

Letizia di Spagna, emozionata per le figlie

Come sempre, quando si tratta delle figlie, Letizia si è mostrata molto orgogliosa e anche un filo emozionata nel vedere la maggiore pronunciare il suo discorso e risplendere nel suo look da sera. Leonor ha dichiarato: “I tempi che viviamo sono impegnativi, non solo per la pandemia che abbiamo subito e che ha causato tanto dolore. Anche a causa di eventi terribili come la guerra in Ucraina, che continua a generare distruzione e incertezze e che ha dissolto i progetti e le illusioni di molti giovani; la situazione è devastante. In tempi così difficili penso alle ragazze e ai ragazzi della nostra età che hanno perso la speranza in un futuro migliore e che da qui non possono accedere ad opportunità come quelle promosse dalla Fondazione Principessa di Girona”.

Al termine delle sue dichiarazioni, Leonor è stata accolta con entusiasmo dai genitori, non senza un pizzico di commozione, e naturalmente da sua sorella Sofia che è molto legata a lei.