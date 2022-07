Letizia di Spagna sbaglia le misure con l’abito effetto sacchetto

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna, cambio di look strategico: dai pois al fucsia

Letizia di Spagna inizia la settimana lavorativa a Barcellona insieme alla sua famiglia, Re Felipe e le figlie Leonor e Sofia. La volontà di non rubare la scena alle ragazze ha probabilmente spinto la Reina a indossare l’abito bianco di Cos, per un look fresco e minimal che però non la valorizza. E non è la semplicità il problema.

Letizia di Spagna, occhi puntati sulle figlie

Letizia di Spagna e famiglia sono dunque volati a Barcellona per la consegna dei Premi Principessa Girona. Dopo mesi di separazione perché la Principessa delle Asturie sta studiando in Galles, finalmente le due sorelle, Leonor e Sofia, si sono ritrovate e insieme presenzieranno a una serie di impegni istituzionali, come quello di domenica 3 luglio quando hanno visitato da sole la mostra di Dalì.

Ogni volta che Letizia esce con le figlie, opta per look semplici e dimessi. Il suo intento è quello di non rubare la scena alle ragazze attirando l’attenzione su di sé con outfit particolari. Pare dunque che abbia adottato la stessa strategia per questa uscita a Barcellona.

Se durante il vertice della Nato, che si è tenuto a fine giugno a Madrid, la Reina ha brillato con look stratosferici, adesso la sua scelta è per il minimal. Ricordiamo l’abito da sera nero con cui ha incantato Joe Biden o il tailleur pantaloni bianco, “rubato” a Kate Middleton, o l’abito fucsia push-up di Carolina Herrera, solo per citare i meglio riusciti.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna, abito effetto sacchetto

Donna Letizia ha quindi optato per un abito in lino, color crema, di Cos che ora è acquistabile in saldo. Si tratta di un modello lineare, a girocollo, con maniche a sbuffo, dalle forme morbidi, con arricciature in vita. Il vestito è stato definito da Vanitatis e da Hola! l’abito perfetto per l’estate, ideale per combattere afa e caldo insopportabile. Se effettivamente sembra molto fresco, il modello però non dona particolarmente a Letizia. Le forme ampie non rendono giustizia alla sua silhouette e a nulla valgono pieghe ed elastici per segnare il punto vita. Insomma, sembra che la Reina abbia sbagliato le misure, ma in realtà si tratta solo dell’ampiezza dei volumi troppo abbondante per la sua figura.

Letizia di Spagna contagia le figlie con le scarpe in corda

Dato il look estivo, Letizia abbina l’abito alle sue amate scarpe in corda che sceglie color écru coi lacci alle caviglie, del brand Mint & Rose, che risalgono al 2018.

Fonte: Getty Images

Leonor e Sofia seguono lo stile della madre. La più piccola, l’Infanta Sofia, indossa un mini dress bianco a pois neri con cintura in stoffa, di Zara e scarpe in corda nere. di Macarenas. La Principessa delle Asturie si presenta con un lungo chemisier a fiori stilizzati, firmato Polin et moi, e anche per lei le scarpe in corda nere. La Famiglia Reale è stata fotografata mentre passeggia tra i giardini fioriti, in attesa della premiazione vera e propria.