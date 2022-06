Letizia di Spagna copia Kate Middleton: il tailleur bianco è sensazionale

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna e Kate Middleton, il nuovo tailleur del potere è bianco

Letizia di Spagna è decisamente superlativa col tailleur pantaloni bianco, che sembra rubato a Kate Middleton, con cui si è presentata al secondo appuntamento con Jill Biden. E ancora una volta la First Lady americana viene messa in secondo piano.

Letizia di Spagna, il tailleur bianco come Kate Middleton

Dopo aver accolto Jill Biden con un abito-flamenco a pois, Letizia di Spagna cambia completamente stile. Lascia la tradizione spagnola dello stilista José Hidalgo, per adottare il perfetto look da working girl ultra chic. La Reina infatti ha accompagnato la moglie del Presidente americano in un centro di cura e accoglienza dei profughi ucraini. Dr. Jill insieme al marito è arrivata a Madrid domenica 26 giugno, qualche giorno prima del vertice Nato che si tiene nella capitale spagnola dal 30 giugno.

Dunque, Donna Letizia si affida a uno dei look più sofisticati che le abbiamo visto indossare negli ultimi tempi. Si tratta di un raffinato completo bianco, firmato Carolina Herrera, composto da giacca bianca monopetto e pantaloni a palazzo lunghi ben oltre le caviglie. Unico difetto, se proprio ne vogliamo trovare uno, è la mancanza di originalità.

Fonte: Getty Images

Questa volta non è dovuta al fatto che la Reina ha riciclato qualcosa del suo armadio, infatti il tailleur è nuovissimo. Ma sembra una copia del look presentato qualche giorno fa da Kate Middleton durante la visita al centro britannico-caraibico di Londra, lo scorso 22 giugno. In quella occasione, la Duchessa di Cambridge ha sfoggiato il suo tailleur pantaloni bianco di Alexander McQueen che di fatto è molto simile a quello di Letizia.

L’unica differenza tra i due look sta negli abbinamenti. Kate lo ha indossato con un top bianco per creare l’effetto total white, Letizia ha preferito spezzarlo con un top con drappo, in seta rosa cipria, di Hugo Boss cui ha coordinato delle décolletée a punta dello stesso colore. I capelli sono raccolti in una coda alta che mette in risalto gli orecchini a foglia.

Jill Biden, l’abito di Oscar de la Renta da 3.503 euro

Dal canto suo, Jill Biden ha optato per un outfit decisamente diverso da quello di Letizia. La First Lady ha infatti optato per un abito blu con violette colorate, gialle, bluette e rosse, di Oscar de la Renta. Costo? 3.503 euro.

Jill e Letizia hanno incontrato diverse famiglie ucraine di cui hanno ascoltato la loro storia. Hanno anche visitato il “caravan” dello chef Jose Andres, promotore dell’iniziativa, World Central Kitchen che si occupa di rifornire cibo ai rifugiati ucraini. Lo chef, che stato più volte ospite anche della Casa Bianca, ha voluto un selfie con le due donne.

Durante l’incontro, Letizia ha avuto modo di conoscere le nipoti della First Lady, Finnegan e Maisy, figlie di Hunter Biden e della sua prima moglie Kathleen, che hanno salutato calorosamente la Regina con baci e abbracci.

Jill Biden nel mirino della Russia

Intanto, mentre Jill Biden era impegnata nella visita al centro profughi ucraini, la Russia ha inserito la First Lady americana e sua figlia Ashley nella lista delle persone cui è vietato l’ingresso nel Paese, pena l’arresto. Lo scorso maggio la moglie del Presidente USA si era recata in Ucraina per incontrare Olena Zelenska, moglie del Presidente Volodímir Zelenski, confermando il sostegno degli Stati Uniti al suo popolo.