Letizia di Spagna gioca coi pois: Jill Biden in rosso non ha scampo

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna, il look-kimono preso di mira

Letizia di Spagna apre una settimana molto impegnativa che vede Madrid ospitare il 32esimo vertice della Nato, in occasione del quale per Re Felipe e consorte ci saranno molti eventi da guidare. Ad iniziare è proprio la Reina che ha incontrato Jill Biden, presentandosi con un abito a pois bianchi molto originale. Per la First Lady americana in fatto di look non c’è scampo.

Letizia di Spagna incontra Jill Biden

Letizia di Spagna e Jill Biden si sono incontrate a Palazzo Zarzuela e insieme hanno poi visitato la sede dell’Associazione spagnola contro il cancro (AECC). È stata espressamente la moglie del Presidente americano a richiedere questo appuntamento per conoscere meglio la Reina. Jill e Joe Biden sono arrivati in Spagna domenica 26 giugno. Dopo una notte trascorsa in hotel, la First Lady è stata accompagnata a Palazzo Zarzuela dove l’ha ricevuta all’ingresso Letizia, conducendola poi in una delle sale di rappresentanza del Palazzo. L’incontro è avvenuto in una stanza molto luminosa con pareti a vetro, divani bianchi e un bouquet di fiori celesti sul tavolino.

Le due donne si sono salutate molto affettuosamente, stringendosi i polsi e scambiandosi un paio di baci sulla guancia. Letizia si è presentata con un abito molto raffinato che è assolutamente da copiare, perché per quanto elegante è talmente lineare e minimal che può essere indossato con facilità in occasioni diverse. Niente a che vedere con l’abito in pelle indossato per i premi all’ecologia.

Letizia di Spagna, il tubino di José Hidalgo creato per lei

Si tratta di un semplice tubino con mezze maniche molto corte che coprono poco più delle spalle, a girocollo e lungo fino ai polpacci. La particolarità sono i pois bianchi, un classico del bon ton, ma qui sono distribuiti lungo il corpo in modo diverso, più densi sul corpetto, più radi sulla gonna. L’abito è firmato José Hidalgo, un brand spagnolo che realizza anche vestiti da flamenco. L’originale stoffa del tubino di Letizia risale alla collezione di flamenco del 2019. Il modello è stato realizzato apposta per la Reina che lo abbina a delle slingback nere di Carolina Herrera. I capelli sono sciolti sulle spalle, segno che l’incontro è più colloquiale che formale. Per altro i pois sono la fantasia del momento, scelta in occasioni diverse anche da Kate Middleton e Meghan Markle.

Jill Biden messa in un angolo

Jill Biden risponde con un abito rosso, forse eccessivamente pesante per il clima spagnolo. Si tratta di un vestito lungo fin sotto le ginocchia, colletto alla coreana, maniche lunghe, bottoni d’oro sul corpetto e sulle tasche laterali. Mentre le scarpe sono chiare, decorate con una fibbia a fiocco. Un look ineccepibile da First Lady, ma senza tocco magico. Decisamente Letizia col suo stile adombra l’ospite che però in fatto di look non ha mai brillato.

Dopo le foto di rito, Jill e Letizia si sono trasferite nella sede dell’Associazione spagnola contro il cancro. La Reina è presidente onorario permanente dell’ente e della sua fondazione scientifica e ha mostrato alla First Lady il lavoro e gli sforzi compiuti nella lotta contro il cancro.