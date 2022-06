Letizia di Spagna ad alta seduzione ma l’abito in pelle è un errore fatale

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna, il look-kimono preso di mira

Letizia di Spagna ha recuperato dal suo armadio l’abito più seducete e rock che ha, per partecipare al galà dei Retina ECO Awards che vengono assegnati ai migliori progetti per la salvaguardia dell’ambiente. Stiamo parlando del vestito a kimono, in pelle nera, firmato & Other Stories. Una scelta azzardata però che l’ha fatta scivolare in un errore fatale. Ma procediamo con ordine.

Letizia di Spagna in pelle nera lascia senza fiato

Dopo il look minimal con maxi gonna a fiori di Zara del 2020, Letizia di Spagna ricicla un altro look, ma questa volta è sensazionale. La prima volta che lo ha indossato alla Fiera d’arte contemporanea di Madrid nel 2019 lasciò tutti senza fiato, anche perché lo presentò in abbinata a una pettinatura molto grintosa che le stava d’incanto, tanto che lo ha riproposto nel 2021.

L’effetto ad alta seduzione non è diminuito anche se l’abito è già visto. Come detto, si tratta del vestito del brand svedese & Other Stories, modello kimono, in nappa nera, un tipo di pelle molto morbida e soffice, perfetta per lo stile dell’abito con ampie maniche corte, chiuso a portafoglio da una cintura in pelle. Costo? 349 euro, una cifra accettabile considerando che è realizzato in pelle pregiata. Letizia sta divinamente e l’aspetto grintoso del suo look è esaltato dall’abbronzatura perfetta.

La Reina ha abbinato il suo abito in pelle nere a un paio di sandali-gioiello fenomenali, di Carolina Herrera. Anche questi non sono nuovi, ma sono tra i più belli che Donna Letizia possiede. Sono a listarelle nere, intrecciate sulla caviglia e all’altezza delle dita, lasciano il piede praticamente nudo, mentre il tacco alto e sottile slancia la figura e la rende più sensuale. Dunque, un abbinata perfetta con l’abito grintoso.

Infine, per spezzare il total black, Letizia opta per un paio di orecchini a cerchio, tempestati di brillanti. E naturalmente non rinuncia al suo anello-talismano di Karen Hallam, regalo delle figlie Leonor e Sofia, da cui non si separa mai. Malgrado il caldo, la Reina lascia i capelli sciolti, leggermente ondulati sulle punte. Lo sguardo è esaltato dalla matita scura per gli occhi, mentre le labbra hanno un colore neutro.

Letizia di Spagna, la svista fatale

L’outfit di Letizia è semplicemente fantastico, uno dei suoi migliori e sicuramente il più bello tra quelli di questi ultimi giorni. Dunque, dove sta l’errore?

La Regina è stata infatti critica da diversi media spagnoli. E come ha sottolineato Vanitatis, la scelta di questo look è piuttosto discutibile. Il problema non è l’outfit in sé, ma l’aver indossato un abito in vera pelle a un evento in cui si parla di ecologia e benessere ambientale. Il messaggio che Letizia ha dato con questo look è apparso del tutto sconveniente e incongruente rispetto al suo impegno green. Per altro è noto come la moglie di Felipe sia molto attenta a queste tematiche, quindi ci si chiede come sia possibile che abbia commesso una svista che si potrebbe definire da principiati, proprio lei che è molto attenta alla cura della sua immagine e di quella della Monarchia.