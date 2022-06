Letizia di Spagna, la maxi gonna da Regina costa meno di 40 euro

Fonte: IPA Letizia di Spagna ci riprova con la tuta zebrata da 40 euro

Letizia di Spagna è tornata al lavoro e si è presentata con un look tanto estivo quanto semplice, che quasi potremmo definire dimesso se non fosse per la maxi gonna a fiorelloni neri, di Zara, che costa meno di 40 euro ed è già diventata un trend dell’estate, grazie alla Reina. Insieme alle sue zeppe in corda che puoi acquistare online.

Castaner, modello Carina Puoi acquistare online le scarpe di Letizia di Spagna

In attesa di vedere quali look ci riserverà per il vertice Nato che si terrà a Madrid i prossimi 29-30 giugno, Letizia di Spagna ha puntato su abiti freschi come lo chemisier zebrato di Hugo Boss o low cost come la tuta di Mango. Abbandonato l’animalier la Reina ha optato per lo stile floreale.

Fonte: IPA

Letizia di Spagna, la gonna a meno di 40 euro

L’occasione è stata un incontro di lavoro presso la sede di Madrid della Banca di Spagna. Per un appuntamento di questo genere ci si poteva aspettare un tailleur pantalone, che ora è tanto di tendenza tra le teste coronata come Kate Middleton e Charlene di Monaco. Anche Letizia ne possiede uno rosa che ha fatto la storia. Ma date le temperature elevate, la moglie di Felipe ha scelto per un outfit ben più leggero e meno impegnativo.

La Reina Letizia infatti ha recuperato dal suo guardaroba una gonna di Zara che appartiene alla collezione primavera/estate 2020. Si tratta di una maxi gonna lunga e dai volumi ampi, con orlo asimmetrico, balza conclusiva e cintura alta. La stoffa in misto lino ha lo sfondo bianco ed è decorata con giganti fiori neri stilizzati. Il prezzo? 39,95 euro quando uscì sul mercato.

Fonte: IPA

Letizia di Spagna, la passione per le Castaner

Letizia l’ha abbinata a una t-shirt bianca, firmata Adolfo Dominguez, dalle forme morbide, maniche corte ampie e girocollo. Davvero molto basic. Ai piedi la Reina porta quelle che per lei solo le scarpe dell’estate, ossia un paio di Castaner nere con zeppe in corda. Il modello si chiama Carina 80 e appartiene all’armadio di Donna Letizia dal 2020 quando debuttò con esse ad Aragona.

Il pezzo più prezioso del suo look minimal sono gli orecchini pendenti costituiti da tre foglie combinate, realizzate da Jose Luis Jewelry. Costo? 239 euro. L’altro gioiello della Reina è l’anello di Karen Hallam, regalo delle figlie Leonor e Sofia, che non si toglie mai.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.