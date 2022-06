Letizia di Spagna, passione riciclo: nuovamente con un look già sfoggiato

ci ha abituati al riciclo: è capitato spesso di vederla sfoggiare, in più occasioni, i suoi capi più belli , magari modificando qualche dettaglio, ma restando sempre fedele a se stessa. Che significa. Un esempio da imitare, soprattutto quando sceglie vestiti che possono essere alla portata di tutti e mostrando come indossarli in più occasioni con tocchi unici. E così ha fatto anche nel corso dell’ultima uscita pubblica presso la Residencia de Estudiantes di Madrid.