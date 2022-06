Letizia di Spagna dopo la gaffe imperdonabile si taglia i capelli e osa con l’animalier

Fonte: IPA Letizia di Spagna ci riprova con la tuta zebrata da 40 euro

Letizia di Spagna è tornata in pubblico dopo essere stata protagonista di una gaffe diplomatica per non essersi presentata alla festa dei diciotto anni della Principessa Ingrid Alexandra di Norvegia. E alla riunione a Palazzo Zarzuela è arrivata indossando lo chemisier zebrato di Hugo Boss che è un grande classico dell’estate. Ma procediamo con ordine.

Letizia di Spagna, la figuraccia internazionale

Non si conoscono ancora i motivi che hanno impedito a Letizia di Spagna di partecipare alle celebrazioni per i 18 anni della Principessa Ingrid Alexandra, nipote di Re Harald di Norvegia e futura Regina. Al party erano invitate anche le figlie di Letizia, Leonor e Sofia ma nemmeno loro si sono presentate. L’unico a rappresentare la Famiglia Reale spagnola al ricevimento è stato Felipe.

L’assenza della Reina è stata notata da più parti e il magazine Vanitatis si è interrogato sul perché di questa scelta, dato che apparentemente non c’era nessun impedimento, nemmeno per le Principesse. La scuola è finita e anche Leonor, che quest’anno ha iniziato a frequentare un college esclusivo in Galles, è già tornata da qualche giorno a casa. Dunque, perché rifiutare? Il Palazzo non ha dato giustificazioni, ma la mossa di Letizia di Spagna è apparsa un po’ azzardata, sfiorando la figuraccia internazionale. E non è da lei commettere certi errori. Ad esempio anche Charlene di Monaco non era presente, ma lei e Alberto sono attesi a Oslo per il 22 giugno.

L’unica giustificazione per Letizia di Spagna possono essere i diversi impegni che infittiscono la sua agenda, l’ultimo dei quali, dove ha indossato la tuta di Mango a 40 euro, si è svolto proprio a ridosso del party. Quindi forse non c’erano i tempi tecnici per arrivare in tempo all’appuntamento, ragione per cui quando è tornata in pubblico accanto a Felipe è apparsa raggiante e sorridente.

Letizia di Spagna, chemisier zebrato e nuovo taglio

Il primo impegno della settimana è l’incontro annuale con i membri del Consiglio della Fondazione Principessa delle Asturie, di cui Leonor è presidente onorario, a Palazzo Reale di Madrid. Letizia ha scelto per l’appuntamento di lavoro il suo abito chemisier zebrato, firmato Hugo Boss, modello Danimala. Costo? 399 euro.

La Reina ha debuttato con questo modello nel 2019 durante il viaggio a Cuba dove lo ha abbinato con accessori fucsia. Ora come allora ha scelto di coordinarlo con le sue slingbacks a stampa rettile, firmato Carolina Herrera. L’unico gioiello che si è concessa è un paio di orecchini a lobo con brillanti, creati da Gold & Roses.

Ma Donna Letizia ha fatto un cambiamento nel suo look. Si è infatti tagliata i capelli, accorciandoli poco sotto le spalle. Con questo caschetto lungo ha rinunciato ai consueti boccoli ed è ritornata all’ultra liscio.