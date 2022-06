Charlene di Monaco non è finita: tra lei e Alberto s’insinua un’altra bionda

Fonte: IPA Charlene di Monaco, torna il sorriso con Alberto: l’abito verde è sensazionale

Charlene di Monaco non può ancora dichiarare concluse le indiscrezioni sulla presunta crisi matrimoniale con Alberto. Ora si mormora che il Principe sia rimasto affascinato dall’attrice, Mélanie Laurent, con la quale a inizio giugno ha inaugurato la mostra Mission Polaire al Musée Océanographique.

Charlene di Monaco, cosa è successo in sua assenza

Tutto sarebbe iniziato quando Charlene di Monaco è risultata positiva al Covid. Il virus ha messo ko la Principessa, da poco tornata ai suoi doveri istituzionali, per due settimane. Ancora una volta Alberto si è trovato ad affrontare da solo l’agenda di Palazzo, oltre a gestire i gemelli, Jacques e Gabriella. Sembrava una situazione destinata a durare ancora per molto tempo. E il Principe si è organizzato, come ha fatto lo scorso anno, per adempiere a tutti i suoi doveri.

Lo abbiamo visto accompagnato dai figli Jacques e Gabriella in diverse occasioni oppure farsi fotografare con Victoria Silvstedt. Ma se la compagnia dell’attrice svedese non ha suscitato nessun rumors, forse perché è una cara amica di Charlene e ha visto nascere il loro amore, partecipando anche al loro matrimonio, non si può dire altrettanto per Mélanie Laurent.

Fonte: IPA

Charlene di Monaco, Alberto affascinato da un’attrice

A insinuare che Alberto sia stato affascinato dalla bellissima attrice bionda è InTouch, poi ripreso da diversa stampa francese. Alberto e la Laurent hanno inaugurato insieme l’esposizione al Museo Oceanografico di Monaco, proprio quando di Charlene non si sapeva più nulla, isolata a causa del Covid, anzi addirittura si temeva che avrebbe saltato il Ballo della Rosa del prossimo 8 luglio.

Stando a InTouch Alberto e Mélanie hanno dimostrato di avere una notevole sintonia che andrebbe oltre il loro impegno nella salvaguardia degli oceani. In molti avrebbero notato come il Principe e l’attrice mostravano tra loro una certa confidenza. Hanno osservato insieme pannelli e teche della mostra scambiandosi opinioni, sguardi e sorrisi. Hanno posato fianco a fianco per le foto ufficiali e proprio in questa occasione, Alberto ha osato mettere un braccio attorno alla vita di Mélanie. Un gesto che è stato letto come troppo intimo e familiare per le circostanze. Il magazine ha poi notato una certa somiglianza tra Charlene e Laurent, sottintendendo che questa similarità abbia attratto Alberto.

Indubbiamente la Laurent è una donna molto affascinante e raffinata e il suo look per il tour con Alberto era superlativo. Infatti, l’attrice indossava un ampio abito in seta bianca, a kimono, con grossi fiori rossi, cintura in vita e una scollatura profonda che svela parte del décolleté.

In ogni caso, l’indiscrezione di InTouch non trova conferma, anche perché la Laurent è sentimentalmente impegnata e dal 2013 è mamma.

Charlene di Monaco, la sua reazione

Naturalmente, Alberto di Monaco non ha commentato questi pettegolezzi. E da parte sua Charlene ha mostra di essere salda al suo posto accanto al Principe sia come moglie che come Principessa. Soprattutto, nell’uscita a sorpresa per il Festival della Televisione di Monte-Carlo dove è apparsa magnifica con l’abito verde nonostante il difetto e finalmente non sono mancati sorrisi e sguardi di intesa con suo marito.

Alberto e Charlene sono attesi in Norvegia da Re Harald il 22 giugno, in occasione del diciottesimo compleanno della Principessa Ingrid Alexandra.

Fonte: Getty Images Charlene di Monaco

