Letizia di Spagna, fascino irresistibile e gioielli da mille e una notte al gala

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna, perché il suo abito nero oscura le altre

Letizia di Spagna, insieme a suo marito Felipe, ha accolto a Palazzo i capi di Stato che partecipano al vertice Nato, offrendo loro una sfavillante cena di gala. La Reina ha sfoggiato tutto il suo charme con un sofisticato abitino nero che esaltava il suo fisico scolpito e l’abbronzatura perfetta. E per dare un tocco di sfarzo, ha osato coi suoi brillanti. Infondo è pur sempre la Sovrana e se non indossa lei gioielli da mille e una notte, chi può permetterselo?

Letizia di Spagna e il vertice Nato

In questi giorni l’agenda di Letizia di Spagna è molto fitta. Prima del meeting della Nato infatti ha intrattenuto Jill Biden, arrivata a Madrid domenica 26 giugno. La Reina e la First Lady hanno visitato il centro spagnolo contro il cancro, dove Sua Maestà ha indossato l’abito-flamenco a pois. Poi hanno incontrato i profughi ucraini e qui la moglie di Felipe ha rubato il tailleur pantaloni bianco di Kate Middleton, non lasciando scampo all’abito di Jill da oltre 3mila euro.

Letizia di Spagna, il favoloso abito nero

Ma il vero tocco di classe, almeno per il momento, l’ha riservato per la cena di gala a Palazzo Zarzuela. Per questi incontri formali, è meglio attenersi al dress code, senza ricercare originalità e fantasie che possono condurre a gaffe o a rovinosi scivoloni di stile. Letizia di Spagna lo sa e ha quindi recuperato dal suo armadio il più classico dei look, la petite robe noire, l’abitino nero inventato da Coco Chanel che è sinonimo di eleganza estrema.

Fonte: Getty Images

Naturalmente, Donna Letizia lo rivisita in chiave moderna e spagnola. Infatti, ha scelto un brand del suo Paese, The 2nd Skin Co., azienda guidata da Juan Carlos Fernández e Antonio Burillo, che la Regina apprezza almeno dal 2019, anno in cui si mostrò per la prima volta con un outfit di questo marchio, composto da top rosa con piume e pantaloni neri.

Per quanto riguarda invece l’abito scelto alla cena di Stato, si tratta di un vestito in taffetà nero, con scollo tondo, smanicato in modo da mettere in evidenza i muscoli scolpiti delle braccia ben abbronzate, cintura nera per esaltare la vita sottile e gonna midi dal volume ampio, rifinita con fiocchi dello stesso tessuto. Il modello estremamente femminile, che si chiama Magna Magnolia, appartiene alla collezione primavera/estate 2022. Nonostante sia nuovo, Letizia lo ha già indossato in occasione della consegna dei Premi Principessa delle Asturie. Letizia abbina l’abito nero alle sue slingbacks trasparenti, firmate Manolo Blahnik, da 751 euro.

Il look scelto dalla Reina, per quanto classico, ha sorpreso. Di solito, in situazioni così istituzionali, preferisce infatti affidarsi a stilisti come Felipe Varela, solo nel 2020, a causa della pandemia, lo ha “tradito” per un abito blu di Delpozo. In ogni caso, l’azzardo è promosso a pieni voti.

Letizia di Spagna, i diamanti di Cartier

Ma a far davvero brillare Letizia sono i gioielli straordinari che raramente le vediamo indossare. Si tratta della collezione appartenuta alla Regina Vittoria Eugenia (1887-1969) e che ha voluto venisse tramandata da Regina a Regina. Questa si compone di due bracciali gemelli in diamanti recuperati da una corona di Cartier che Alfonso XIII regalò per le nozze a sua moglie. La corona passò rapidamente di moda e Vittoria Eugenia, tornata dall’esilio, chiese a Cartier di trasformarla in bracciali. Letizia li porta entrambi allo stesso polso, mentre sua suocera Sofia, quando aveva lei il diritto di metterli, li indossava ai due polsi.

Anche se da soli i due monili sono più che sufficienti, la moglie di Felipe aggiunge all’outfit i suoi orecchini chaton che rende ben evidenti raccogliendo i capelli in una classica acconciatura serale. E sebbene non abbia nulla a che fare con la parure da lei scelta, Letizia non rinuncia al suo anello portafortuna, di Karen Hallam, regalo delle figlie e da cui non si separa mai.

Letizia di Spagna adombra le First Lady

Il fascino di Letizia non trova uguali alla cena di gala e persino Joe Biden ne resta incantato. D’altro canto, sua moglie Jill sembra essersi ispirata proprio alla Reina per il look della cena di Stato. Anche lei cede al tailleur bianco. Mentre da Brigitte Macron con un abito in seta color petrolio ci saremmo aspettate qualcosa di meglio.