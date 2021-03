Letizia di Spagna seduce Andorra col bustier di piume e mostra i muscoli

editato in: da

Letizia di Spagna, il bustier di piume ad alta seduzione

Letizia di Spagna è in viaggio di Stato ad Andorra con suo marito Felipe. Si tratta del primo tour estero della coppia reale dallo scoppio della pandemia. Durante il gala serale, la Regina ha lasciato senza fiato indossando nuovamente il bustier di piume rosa che ha messo in evidenza i muscoli scolpiti.

Dopo l’abito rosso di Massimo Dutti con cui ha iniziato il viaggio e un pranzo privato alla sede del Governo, Letizia di Spagna ha sedotto all’Andorra Park Hotel dove ha cenato coi Coprincipi di Andorra. Ancora una volta, la moglie di Felipe ha preferito riciclare un outfit di successo che sfoggiare nuove mise.

Per l’occasione formale, Letizia ha abbandonato la sobrietà degli ultime mesi e ha scelto un look molto particolare che aveva già suscitato un piacevole stupore quando lo indossò per la prima volta. Infatti, abbandonati i più tradizionali abiti lunghi o midi, la Regina ha osato con un capo ad alta seduzione.

Si tratta di un corsetto rosa cipria in in un tessuto micro-plissettato, adornato con delle piume di struzzo sullo scollo squadrato, del brand spagnolo The 2nd Skin Co, che indossò la prima volta a Oviedo nel 2019. Il bustier è attualmente ancora in vendita al prezzo di 680 euro ed è disponibile in altri colori come lilla, celeste e acqua marina.

Per smorzare l’eccentricità del bustier, Letizia lo ha abbinato a un paio di classici pantaloni neri a sigaretta, lunghi fino alle caviglie. Come accessori, la Regina ha scelto le sue scarpe-gioiello di Manolo Blahnik e una borsa di Magrit. Un completo estremamente raffinato e chic che ha attirato l’attenzione di tutti, facendo della Regina la donna più ammirata della serata.

Il look in effetti è perfetto per lei. Il corsetto mette in evidenza il vitino da vespa e soprattutto rivela i muscoli scolpiti delle braccia. Come è noto, Donna Letizia è molto attenta alla salute del corpo. Infatti, segue un’alimentazione sana e si sottopone ad allenamenti quotidiani, regole che impone anche alle figlie Leonor e Sofia. A proposito di Leonor, la Principessa delle Asturie ha partecipato il 24 marzo 2021 al suo primo impegno da sola, senza genitori, a soli 15 anni.