Letizia di Spagna trasforma l’abito strabiliante da 169 euro: il trucco effetto snellente

Letizia di Spagna trasforma il look low cost e incanta

Letizia di Spagna con suo marito Felipe è volata ad Andorra per un viaggio di Stato di due giorni. Si tratta del primo tour ufficiale della coppia reale fuori confine, dall’inizio della pandemia. E Sua Maestà ha incantato tutti riciclando l’abito rosso di Massimo Dutti che si contende con Maxima d’Olanda.

Il viaggio ad Andorra è l’undicesimo all’estero per Felipe e Letizia come Sovrani ed è particolarmente significativo perché è la prima volta che mettono piedi fuori dalla Spagna da quando nel 2020 è esplosa la pandemia, anche se la Regina lo scorso dicembre si era recata solo in Honduras, ma in quel caso si trattava di una visita a carattere umanitario.

Prima di salire sull’aereo che li avrebbe portati a destinazione, la Regina e consorte hanno partecipato a una cerimonia ufficiale di saluto all’aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Occasione per Donna Letizia di sfoggiare uno dei suoi meravigliosi look, sempre e comunque all’insegna della sobrietà e niente a che vedere con gli outfit di qualche anno fa quando era in partenza per Cuba o per l’Argentina dove sfidò a colpi di stile l’allora First Lady Juliana Awada.

Questa volta Letizia preferisce partire con un abito già indossato e relativamente a buon mercato, che condivide con Maxima d’Olanda. Si tratta del vestito rosso scuro di Massimo Dutti, da 169 euro, che indossò solo un mese fa in occasione della visita all’esposizione Concepción Arenal. La Pasión Humanista 1820-1893.

A febbraio il look perse la sua magia perché i volumi erano troppo ampi per il corpo minuto della Sovrana. Memore dei suoi errori, Letizia questa volta lo ripropone con una cintura alta di pelle nera che esalta il suo vitino da vesta. Ora le misure sono proporzionate e l’abito le cade a pennello esaltandone la figura per un perfetto effetto snellente.

Ma Donna Letizia introduce un’altra invisibile modifica al suo outfit che nasconde un profondo spacco segreto. Lo scorso febbraio, camminando, fu vittima di un incidente osé che le ha scoperto le gambe oltre il dovuto. Questa volta con ogni probabilità ha fatto sapientemente cucire parte della gonna e così quando un colpo di vento ha tentato di sollevarla, lei si è salvata dall’imbarazzo.

A completare la mise di Letizia ci sono un nuovo paio di décolletée rosse, dal tacco stiletto, di Magrit, il suo brand preferito di calzature, e la clutch dello stesso colore, firmata Reliquiae. Ancora una volta, come spesso fa ultimamente, la Regina sceglie di raccogliere i capelli in uno chignon alto.

I Sovrani sono partiti all’indomani del primo impegno pubblico da sola della primogenita, Leonor. La loro agenda ad Andorra prevede una visita a Casa de la Vall e un incontro a Comú.