Meghan Markle, in copertina con gioielli da 8.750 euro

Fonte: Getty Images Meghan Markle spiazza tutti: abito-cappa e cappello Dior

Meghan Markle ha realizzato uno dei suoi sogni proibiti: finire nella copertina di una delle riviste più famose del mondo. E tutto con un servizio fotografico realizzato nel lussuoso giardino del San Ysidoro Ranch, indossando abiti griffatissimi e gioielli per un valore superiore a 8.000 euro. Mica male per la moglie del Principe Harry, che si è mostrata completamente a suo agio e tranquilla di fronte all’obiettivo della fotocamera. Un’immagine ben diversa dalle parole per nulla dolci spese ultimamente nei confronti della Royal Family e della compianta Regina Elisabetta, sulla quale ha voluto rivelare dei dettagli inediti (e inaspettati).

Meghan Markle, look griffatissimi e gioielli da 8.750 euro

Se c’è una cosa che la Duchessa di Sussex non ha mai nascosto è l’amore per le cose costose. Perciò la copertina (e relativa intervista) su Variety, una delle riviste più famose (e longeve) del mondo, non poteva che essere l’occasione per sfoggiare look griffatissimi e gioielli che hanno un valore da capogiro. Modella per un giorno, Meghan Markle ha indossato tre abiti per altrettanti scatti: uno firmato da Carolina Herrera (stilista amatissima anche dalla Reina Letizia) da 2.990 dollari, un abito da cocktail disegnato da Jason Wu da oltre 5.000 dollari e, infine, un abito di Galvan che costa 1.560 dollari. Quasi 10.000 euro, convertendoli nella nostra valuta.

E i gioielli non sono da meno. Sorridente e rilassata davanti alla fotocamera, la Duchessa di Sussex ha abbinato ai look un ricco assortimento di pezzi in oro del marchio afro-futurista Khiry, brand fondato nel 2016 da Jameel Mohammed con l’obiettivo di “incanalare la bellezza, l’arte, il patrimonio e la cultura della diaspora africana in gioielli vermeil moderni e di lusso“, come si legge sul sito ufficiale. Un modo per rendere omaggio alle proprie origini e alle proprie radici, con cui Meghan ha sempre avuto un legame molto forte.

L’altra ispirazione che ci regala la Markle in copertina è lo splendido girocollo Jamma della designer newyorkese Jennifer Fisher, realizzato in tubo cavo e dal design leggero. Un gioiello all’avanguardia, dunque, che può anche essere indossato in due modi diversi, sia con l’apertura rivolta verso la parte anteriore che rivolta verso la parte posteriore del collo. E non poteva mancare il suo amatissimo braccialetto Love di Cartier, che ormai è diventato per Meghan un vero e proprio marchio di fabbrica. C’è chi aveva vociferato che si trattasse di uno dei primi regali del marito Harry, ma a quanto pare la Duchessa di Sussex lo indossa da ben prima di sposare il rampollo della Royal Family.

Meghan Markle, le parole per la Regina Elisabetta

La copertina su Variety è stata certo un’occasione per fare la modella, ma non solo. All’interno della rivista la Markle ha rilasciato un’intervista in cui ha raccontato dettagli inediti sulla sua vita con il Principe Harry e perfino sulla compianta Regina Elisabetta, ai cui funerali ha partecipato lo scorso 19 settembre.

Meghan ancora una volta non ha nascosto la sua incredibile sicurezza, spiegando di essere stata fraintesa sin dall’inizio, intervista a Oprah inclusa. E ha anche parlato di quanto sia stato difficile per il marito Harry superare la morte della Regina Elisabetta, che ha avuto su di lui un impatto davvero doloroso, così come del rapporto che lei stessa ha sempre avuto con la Sovrana, nonostante i continui pettegolezzi. “Sono profondamente grata di aver potuto trascorrere del tempo con lei e conoscerla”, ha detto.