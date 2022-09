Meghan Markle separata da Harry ai funerali della Regina: lui non si ribella

Fonte: Getty Images Corteo funebre ad alta tensione: le lacrime di Harry per la Regina

Meghan Markle e Harry saranno separati al funerale della Regina Elisabetta che si terrà lunedì 19 settembre a Londra. E il Principe non si oppone alla decisione di Buckingham Palace, nonostante sua moglie venga isolata e relegata in un angolo durante la cerimonia. Qualcosa inizia a scricchiolare nella coalizione dei Sussex contro la Famiglia Reale, anche perché quest’ultima sta facendo importanti concessioni al nipote ribelle di Sua Maestà.

Harry, concessa l’uniforme militare

Se il gelo è ancora evidente tra Harry e suo padre Carlo, la prima foto scattata insieme a lui da quando è Re ne è la prova, è anche vero che da Palazzo stanno provenendo segnali di distensione. Il primo a muoversi in tal senso è stato William, che pur non fidandosi del fratello, ha invitato lui e Meghan Markle a Windsor per ricevere le condoglianze dei sudditi. Poi il Principe del Galles e Kate Middleton li hanno ospitati a cena dopo la toccante funzione a Westminster Hall.

Anche il protocollo di Corte sta cedendo nel tentativo di reintegrare Harry nella Famiglia Reale. Pare infatti che il secondogenito di Carlo e Diana abbia avuto il permesso di indossare l’uniforme militare per una veglia speciale di 15 minuti a Westminster Hall dove si trova il feretro della Regina Elisabetta, sabato 17 settembre.

William e Harry si uniranno agli altri 6 nipoti della Sovrana per un omaggio alla nonna scomparsa a 96 anni, restando in silenzio per un quarto d’ora davanti alla bara. In quell’occasione al secondogenito del Re è stato concesso di indossare l’uniforme militare. Il cambio di rotta del Palazzo è avvenuto in considerazione del privilegio accordato al Principe Andrea, estromesso dalla vita di Corte dopo gli scandali sessuali, cui è stato permesso presentarsi in uniforme alla veglia in cui sono presenti esclusivamente i figli della Regina.

Harry, il Palazzo cede

Dunque, dopo una serie di discussioni anche piuttosto accese, secondo la fonte del Daily Mail, Buckingham Palace ha preferito la linea morbida e del perdono verso Harry e Andrea.

Il cambiamento di rotta del Palazzo pare sia stato accolto molto bene da Harry che non si sarebbe opposto alla separazione forzata da Meghan durante i funerali della Regina.

Funerali Regina, Harry con William e Meghan Markle da sola

Il protocollo ha stabilito infatti che Harry accompagnerà a piedi il feretro di Elisabetta II all’abbazia di Westminster accanto a suo fratello William, un privilegio che non era scontato e che può essere letto come un gesto di accoglienza e inclusività da parte della sua famiglia. Harry dunque non ha protestato, nemmeno quando ha saputo che Meghan non potrà essere al suo fianco. Lady Markle infatti ancora una volta sarà relegata in un angolo. D’altro canto, ha insistito lei per lasciare la Corte. E così arriverà in chiesa in auto. Ad occuparsi di lei e a vegliare affinché non combini alcun guaio, sarà ancora una volta Sophie del Wessex, moglie del Principe Edoardo.

Infatti, è con lei che Meg è arrivata alla funzione che si è tenuta a Westminster Hall. Anche Kate Middleton non era in quell’occasione al fianco di William al corteo funebre, ma a lei era stato affidato l’importante compito di sostenere e consolare la Regina consorte, Camilla.

Harry e Meghan Markle, il legame vacilla

Il fatto che Harry accetti così passivamente le imposizioni di Palazzo in cambio di quegli onori e diritti che ha perso nel momento in cui ha deciso di lasciare la Gran Bretagna è stato letto come un cedimento alle lusinghe della sua vecchia vita che forse, malgrado le dichiarazioni al veleno, le battaglie legali e le minacce, un po’ gli manca. A dispetto di sua moglie Meghan che lo ha trascinato in California e che proprio non sopporta i suoi parenti inglesi.

Quando nonna Elisabetta sarà sepolta nella cappella di Windsor e tutto sarà finito, ci si domanda se Harry sarà felice di tornare in America e rinunciare a tutto questo, oppure comincerà a pentirsi facendo barcollare il sodalizio anti-reali con Meg.