Meghan Markle e Harry, prima foto con Re Carlo III: si ignorano totalmente

Fonte: Getty Images Kate Middleton e Meghan Markle, look a lutto (quasi) identici

Meghan Markle e Harry sono arrivati a Buckingham Palace, come tutti gli altri membri della Famiglia Reale, per accogliere il feretro della Regina Elisabetta. E per la prima volta sono stati fotografati insieme a Re Carlo. Tra i tre è gelo totale, non si scambiano nemmeno uno sguardo.

Meghan Markle e Harry inquietano

La presenza di Meghan Markle e Harry getta inquietudine tra la Famiglia Reale e i sudditi. Ci sono dettagli del loro atteggiamento che destano sospetti. Si parla addirittura di un microfono nascosto nell’abito di Meg quando si è incontrata a Windsor con William e Kate Middleton. I nuovi Principi del Galles restano diffidenti nei confronti dei Sussex, soprattutto dopo che Harry ha dichiarato di aver intenzione di pubblicare il suo libro di memoria quest’inverno, nonostante la morte della Regina.

Meghan Markle e Harry, prima foto con Carlo

Anche Carlo e Camilla sono guardinghi nei loro confronti. Il Re non ha mai perdonato a Harry le cattiverie che ha detto sul suo conto. Tra loro non c’è stato nessun tentativo di conciliazione, nemmeno quando Elisabetta si era mostrata aperta ad accogliere nuovamente il nipote. Il gelo e il distacco totale tra Carlo e suo figlio è apparso molto evidente, quando sono stati fotografati insieme per la prima volta dopo mesi.

Come detto, Harry e Meghan hanno raggiunto il Sovrano a Buckingham Palace. Carlo III e Camilla hanno aspettato tutti i membri della Famiglia Reale riunitesi a Palazzo per l’ultimo saluto privato alla Regina il cui feretro sarà accessibile ai sudditi per l’estremo omaggio a Westminster Hall dove rimarrà per 4 giorni.

Fonte: Getty Images

Per questo momento di dolore privato però Carlo ha radunato tutta la famiglia, compresi i membri più “problematici”, come appunto Meghan e Harry, per stare accanto alla bara della Regina. Proprio in questa circostanza è stata scattata la foto con il Re e i Sussex.

Carlo è all’interno della sala in cui si trova il feretro, sta scendendo le scale col capo chino. Dietro di lui, ci sono Harry e Meghan Markle, vestiti di nero, che anche in questa circostanza si tengono per mano. Stanno distanti dal Re e non lo guardano, anzi il loro sguardo sembra perdersi all’orizzonte piuttosto che soffermarsi sulla figura del Sovrano, come se fosse un estraneo e non un padre con cui stanno condividendo un grave lutto.

Il distacco non è solo questione di formalità e protocollo, ma si percepisce qualcosa di personale, una tensione mai assopita, nemmeno di fronte alla perdita di Elisabetta.

Carlo, William e Harry messi a dura prova

Carlo, William e Harry devono affrontare un’altra prova: camminare fianco a fianco dietro il feretro di Sua Maestà mentre viene trasportata a Westminster Hall. I tre rivivono così lo stesso momento drammatico dei funerali di Diana nel 1997. Sono soli, senza nessuno al loro fianco, come allora. Infatti, Kate Middleton, Meghan Markle e la Regina consorte Camilla li raggiungono in auto senza partecipare alla processione.